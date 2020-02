Kasvispainotteinen ravintola Inari sai Michelin-tähden – viisi suomalaista ravintolaa säilytti yhden tähtensä

Uutena ravintolana Suomessa on saanut yhden Michelin-tähden ravintola Inari. Kasvispainotteisesta ja kekseliäästä ruoastaan tunnettu ravintola sijaitsee Helsingissä Albertinkadulla.

Inari-ravintolaa luotsaa kokki ja ravintoloitsija Kim Mikkola. Paikan toinen omistaja on Johan Borgar.

Uuden Bib Gourmand -merkinnän sai nyt ravintola Nolla Helsingin Fredrikinkadulla. Bin Gourmand -symboli kertoo, että ravintola tarjoaa erittäin hyvää ruokaa kohtuulliseen hintaan. Michelinin oppaassa on Helsingin lisäksi Suomesta mukana Turku, jota edustaa lautassymbolilla varustettu ravintola Kaskis.

Yhden Michelin-tähtensä säilyttivät Suomessa nyt Demo, Grön, Olo, Ora ja Palace. Inarin tavoin ne kaikki nämä ravintolat sijaitsevat Helsingissä.

Uusia kahden tähden ravintoloita olivat Pohjoismaissa tanskalaiset Alchemist ja Jordnär, ruotsalainen Aloë sekä norjalainen RE-NAA.

Uusia kolmen Michelin-tähden ravintoloita ei Pohjoismaihin nyt saatu. Kolme Michelin-tähteään säilyttivät tanskalainen Geranium ja ruotsalainen Frantzen.

Poikkeuksellisen laadukkaasta ruoasta myönnettävät Michelin-tähdet jaettiin Pohjoismaiden ravintoloille vuodelle 2020 Norjan Trondheimissa maanantaina.

Tähdet tuovat huomiota ja asiakkaita

Michelin-tähti on kansainvälinen luokitus maailman parhaille ravintoloille ja niiden keittiömestareille. Tähtiä on myönnetty vuodesta 1930 lähtien.

Ravintola voi saada yhden, kaksi tai kolme tähteä. Yhden tähden ravintola merkitsee, että ravintola on erittäin hyvä omassa luokassaan. Kaksi tähteä tarkoittaa, että ravintolaan kannattaa poiketa suunnitellulta matkareitiltä henkilökunnan erinomaisten taitojen vuoksi. Kolme tähteä saanut huippuravintola on varta vasten tehtävän matkan arvoinen.

Vaikka tähdet tuovat ravintoloille paljon huomiota ja auttavat houkuttelemaan lisää asiakkaita, nousu Michelin-ravintoloiden listalle voi myös lisätä paineita. Runsaat kaksi vuotta sitten eräs ranskalainen kolmen tähden ravintola halusi vetäytyä listalta omasta tahdostaan. Keittiömestari ei halunnut jatkaa ruoanlaittoa suurten paineiden alla.

STT

Kuvat: