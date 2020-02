Hiekkamyrsky saartanut talvilomaa viettäviä turisteja Kanarialle – lentokenttiä suljettiin ja lentoja peruttiin Teneriffalla ja Gran Canarialla

Kanariansaarille iskenyt hiekkamyrsky on vaikeuttanut talvilomaa viettäneiden turistien paluuta kotimaihinsa.

Saharasta saapunut hiekkamyrsky aiheutti lauantaina hankaluuksia Kanariansaarten lentoliikenteeseen. Muun muassa Espanjan yleisradioyhtiö RTVE kertoi, että kaksi lentokenttää Teneriffalla ja yksi Gran Canarialla oli pitkään suljettuna. Päivän mittaan yli parisataa lentoa joko viivästyi, peruuntui tai reititettiin uudelleen.

Suomen lentoasemayhtiö Finavian verkkosivuilta käy ilmi, että yksi Teneriffalta ja yksi Gran Canarialta Helsinkiin tuleva lento on peruttu. Lisäksi yksi lento Teneriffalta viivästyy.

Lounais-Teneriffalla lomailleen Anne Arkon piti lentää perheineen takaisin Suomeen lauantaina Norwegian-yhtiön lennolla, jonka oli määrä lähteä hieman ennen puolta yötä paikallista aikaa. Perhe on matkatoimisto TUI:n järjestämällä matkalla.

– Olimme juuri nousseet taksista Teneriffan eteläisellä lentokentällä, kun puhelimeen tuli ilmoitus lennon peruuntumisesta. Lentokentän taululla peruutuksista ei ollut edes silloin tietoa, Arkko kertoi STT:lle sähköpostitse.

Hiekkamyräkkä ei Arkon mukaan näkynyt Lounais-Teneriffalla mitenkään ennen iltaa. Vasta kun perhe saapui kentälle iltayhdeksän aikoihin, tuntui ilmassa jo hieman hiekkaa.

Arkolla ei ollut yöllä Suomen aikaa tietoa, milloin he pääsevät lähtemään kohti kotia.

TUI:n lehdistöpäivystäjä Joni Lauriala kertoi STT:lle varhain sunnuntaina, että perutulle Norwegianin lennolle oli lähdössä kymmenkunta TUI:n suomalaismatkustajaa. TUI:n seuraava oma lomalento on lähdössä Gran Canarialta Helsinkiin sunnuntaina kello 13.50 näillä näkymin aikataulun mukaisesti.

Ongelmat saattavat jatkua sunnuntaina

Ilta-Sanomien haastattelema suomalaisturisti kertoi illalla odottaneensa lennolle pääsyä lauantai-iltapäivästä saakka tuntikausia Las Palmasissa Gran Canarialla. Ruotsin uutistoimisto TT:n mukaan Kanariansaarilla on jumissa satoja lomailevia ruotsalaisia.

RTVE:n mukaan Gran Canarian lentokenttä saatiin jälleen auki iltakymmeneltä paikallista aikaa eli puolilta öin Suomen aikaa. Näkyvyys kentällä putosi hiekkamyrskyn takia pahimmillaan alle 400 metriin, RTVE kirjoittaa.

Espanjan ilmailuviranomaiset kertoivat Twitterissä puolilta öin Suomen aikaa, että Teneriffan lentokentiltä lennetään vain Kanariansaarten sisäisiä lentoja.

Calimaksi kutsuttu tuuli kuljettaa hiekkaa Kanariansaarille talvisin Saharasta. Kanariansaarten meteorologian laitos varoitteli Twitterissä, että näkyvyys saattaa jälleen sunnuntaina huonontua ja myös tuulenpuuskat voimistua vaarallisiksi.

