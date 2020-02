Hiihtäjien hautausmaalta voi nousta SM-mitaleille – Eveliina Piippo tähtää vielä ylemmäs

Pohjois-Amerikan yliopistoja on lajipiireissä pidetty maastohiihtäjien hautausmaana, mutta Jasmi Joensuun helmikuun alussa saavuttama sprintin SM-pronssi kertoo muuta. Joensuu nostaa yliopistoajan jopa käänteentekeväksi koko uran kannalta.

– Koen olevani parempi hiihtäjä, kun olin siellä neljä vuotta. Jos olisin ollut neljä vuotta pelkkä hiihtäjä, luulen että olisin jo lopettanut, Joensuu kertoi Vöyrin SM-hiihdoissa.

Joensuu, 23, valmistui Denverin yliopistosta viime kesäkuussa pääaineenaan rahoitus ja sivuaineenaan markkinointi. Tällä kaudella Denverissä hiihtää ja opiskelee Eveliina Piippo, joka sai Joensuulta neuvoja ennen Pohjois-Amerikkaan suuntaamista.

Piippo ei peittele tavoitteitaan. Hän on ilmoittanut tavoitteekseen menestymisen Pekingin olympialaisissa kahden vuoden päästä.

– Arvokisat sytyttävät enkä ole siitä tavoitteesta luopumassa. Maailmancupin kiertäminen on tehnyt harvan huipun autuaaksi, Piippo täräytti tammikuussa Vantaalla Suomen cupin kilpailussa.

– Mietitään vaikka Iivoa (Niskanen). Hän on tullut ja ottanut olympiamitalin, Piippo viittasi arvokilpailujen erikoismies Niskaseen.

Pohjat luodaan muualla kuin maailmancupissa

Yliopistoon siirtyminen tietää sitä, ettei Piippo kierrä maailmancupia Suomen maajoukkueen mukana.

– Totta kai maailmancupissa saisi kovia kilpailuja. Enemmän tehdään kuitenkin harjoituksissa, jotka nostavat tason. Yleensä tullaan talvella kisoihin ja ollaan tietyllä tasolla. Ei niin, että tullaan maailmancupiin paskana ja ollaan helvetin kovia loppukaudesta. Uskon, että Peking on mahdollinen, jos arkipäivät saadaan toimimaan ja valitsen cupista tietyt kovat kisat, Piippo suunnitteli.

Joensuu osaa jo kertoa siitä, miten tavoitteellinen harjoittelu ja opiskelu yhdistetään.

– Siellä tehtiin enemmän tehoa. Harjoitusmäärät eivät olleet niin isoja kuin Suomessa. Se on realiteetti, kun mukana on myös opiskelu. Kaikkiaan se oli antoisa kokemus. Opin reissaamista, koska olimme koko ajan reissussa. Paineensietokykyä opin, koska koulua oli aika lailla, Joensuu kertoi.

Hiihtokuplan ulkopuolella on elämää

Denverin yliopiston hiihtojoukkueen päävalmentajana toimii Toni Roponen, mutta Piipon henkilökohtainen valmentaja Ville Oksanen asuu Suomessa.

– Luotan, että Villen ja Tonin yhteistyö voi antaa vielä enemmän kuin mitä kumpikaan yksin, Piippo sanoi.

Joensuu nostaa Denverin ajoilta esiin seikan, mistä hän erityisesti piti. Hiihtokuplan ulkopuolella oli muutakin elämää.

– Siellä touhu on rennompaa ja pääsi elämään nuoren ihmisen elämää. Oli tasapaino opiskelun ja urheilun välillä. Se oli tärkeä asia, että pää pysyi kasassa, Joensuu tuumi.

Myös Piippo on halunnut tasapainon opiskelun ja hiihdon välille.

– Tavoittelen yhtälöä, missä minulla on eniten energiaa. Odotan, että edessä on elämäni parhaat vuodet, biotekniikkaa opiskeleva Piippo paalutti.

STT