Hiihtolomalaisten ei tarvitse pelätä koronavirusta – THL: Esimerkiksi Thaimaassa riski on erittäin pieni

Hiihtolomalle kohta suuntaavien suomalaismatkailijoiden todennäköisyys saada koronavirustartunta on erittäin pieni, ellei matka satu suuntautumaan Kiinaan.

– Tietoja ihmisestä toiseen tapahtuneista laajamittaisista tartunnoista on vain Kiinasta. Muissa maissa on ollut lyhyitä tartuntaketjuja ja yksittäisiä tapauksia. Esimerkiksi suomalaisten suosimassa Thaimaassa riski on erittäin pieni, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Itse virusta enemmän matkaa voivat hankaloittaa erilaiset matkustusrajoitukset, joita useat maat ovat Wuhanin koronaviruksen vuoksi ottaneet käyttöön, vastoin YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksia.

– Tämän vuoksi kannattaa seurata tarkoin ulkoministeriön tiedotusta, sillä he päivittävät tietoja ahkerasti, Puumalainen jatkaa.

Uudenlainen koronavirus leviää tällä hetkellä lähinnä Kiinassa. Siitä, kuinka vaarallinen virus on, saa kuvan, kun sitä verrataan muihin koronaviruksiin. Puumalaisen mukaan mers-virukseen kuoli yli 30 prosenttia sairastuneista, sars-viruksen kuolleisuus oli kymmenen prosentin luokkaa ja uudella koronaviruksella arvio on tällä hetkellä noin kaksi prosenttia sairastuneista.

