HS: Hallitus suunnittelee hoitajamitoituksen rahoittamista yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia leikkaamalla

Hallitus suunnittelee vanhuspalveluiden sitovan hoitajamitoituksen rahoittamista yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia leikkaamalla, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden mukaan suunnitelmat sitovan hoitajamitoituksen rahoittamiseksi ovat vielä alustavia.

Yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia leikkaamalla voitaisiin hallituslähteiden mukaan saada kasaan ”muutamia kymmeniä miljoonia” euroja, lehti kertoo.

Kela korvaa nykyisin osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa. Esimerkiksi erikoislääkärin 20 minuutin mittaisesta, 65 euroa maksavasta vastaanottokäynnistä Kela korvaa nykyisin 13,50 euroa.

Tuhansia uusia hoitajia tarvitaan

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) on määrä kertoa vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen yksityiskohdista ja rahoituksesta torstaina tiedotustilaisuudessaan.

Hallitus kertoi tiistaina päässeensä sopuun hoitajamitoituksen yksityiskohdista ja rahoituksesta.

Hoitajamitoituksen on määrä tulla voimaan aiemmin aiotussa laajuudessa eli kymmentä vanhusta kohti on seitsemän hoitajaa. Nykyinen suositus hoitajamitoituksesta on 0,5 hoitajaa vanhusta kohden.

Yle kertoi tiistaina, että pääosa puuttuneesta hoitajamitoituksen rahoituksesta on tarkoitus ottaa sosiaali- ja terveysministeriön budjetista. Sitovan hoitajamitoituksen on arvioitu vaativan yli 200 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella. Hallitusneuvotteluissa rahaa hoitajamitoitukseen löytyi noin 70 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan mitoituksen toteuttamiseen tarvitaan ainakin 4 400 uutta hoitajaa.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006397082.html

STT

Kuvat: