HSK jätti raporttinsa Taitoluisteluliitolle – kohuvalmentaja yhä hyllytettynä

Helsingfors Skridskoklubb eli Helsingin Luistinklubi (HSK) toimitti tiistaina Taitoluisteluliitolle raportin siitä, miten seuran toimet harjoitusolojen turvallisuuden ja eettisten sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi etenevät.

Taitoluisteluliitto oli asettanut kohun keskelle joutuneelle seuralle tiistain takarajaksi raportin jättämiselle.

– Raportti on toimitettu. Seuran hallitus kertoo raportissa työnsä aloittamisesta ja siitä, miten heidän suunnittelemansa toimenpiteet ovat jatkuneet, Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio sanoi STT:lle.

HSK:n uusi hallitus nimettiin viikko sitten tiistaina, joten se ei ole ollut vielä pitkään tehtävässään. Taitoluisteluliitto seuraa HSK:n käytännön toimia.

– Olemme säännöllisesti yhteydessä seuran hallituksen kanssa ja keskustelemme toimenpiteistä. Pidämme tiiviisti yhteyttä, Raitio sanoi.

Kovin tarkkoja yksityiskohtia raportista ei tihkunut. Raition mukaan kyseessä on ”lyhyt väliraportti”.

– Siinä on operatiivisia toimia, miten seurassa huolehditaan, että lapsilla ja nuorilla on turvallista harrastaa taitoluistelua siellä, Raitio mainitsi.

Seura tekee käsikirjan

Yksi käytännön toimista on käsikirja, jota HSK on tekemässä. Käsikirjalla seura pyrkii tehostamaan asiattomuuksiin puuttumista ja luomaan uutta toimintakulttuuria.

HSK on ollut alkuvuodesta myrskyn silmässä seuran muodostelmaluistelun päävalmentajan Mirjami Penttisen valmennusmetodien takia.

Taitoluisteluliitto määräsi tammikuussa Penttisen vuoden kilpailukieltoon epäasiallisen käytöksen vuoksi. Liiton mukaan valmentaja syyllistyi ”urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä”.

Kilpailukiellon jälkeen HSK siirsi Penttisen toistaiseksi sivuun työtehtävistään. Penttinen on yhä hyllytettynä.

– Ei ole tapahtunut muutoksia edellisen viikon uutisiin verrattuna, Raitio tiivisti.

Penttinen on valittanut kilpailukiellostaan Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

– Minulla ei ole mahdollisuuksia kommentoida mitään erityistä kyseisen prosessin etenemisestä, Raitio sanoi.

