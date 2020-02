Huippuvuorten ”tuomiopäivän holviin” tehdään uusi suuri siementalletus – ikiroutaan säilötyistä siemenistä oli jo apua Syyrian sodan aiheuttamissa tuhoissa.

Huippuvuorilla sijaitsevaan siemenholviin talletetaan tänään kymmeniätuhansia uusia viljelykasvien siemeniä eri puolilta maailmaa. Tapahtumaa todistamaan saapuu myös Norjan pääministeri Erna Solberg. Reilut kymmenen vuotta sitten toimintansa aloittaneessa holvissa on jo entuudestaan noin miljoona siemennäytettä.

Tänään holviin tuodaan yli 60 000 siemennäytettä 36 geenipankista kaikilta maapallon mantereilta. Esimerkiksi Brasiliasta tuodaan 3 400 näytettä muun muassa riisin-, sipulin- ja meloninsiemenistä. Holvista ei ole tila aivan heti loppumassa, sillä sinne mahtuu kaikkiaan 4,5 miljoonaa siemennäytettä. Määrä on kaksinkertainen maailman arvioituun viljelykasvien kokonaismäärään verrattuna.

Ikiroudan ympäröimä holvi on louhittu vuoreen lähelle Longyearbyenin kaupunkia. Tuomiopäivän holviksikin kutsuttua rakennelmaa jouduttiin parantelemaan muutama vuosi sitten, kun poikkeuksellisen lämmin sää sai veden tihkumaan holvin sisäänkäyntitunneliin.

Miinus 18 astetta

Huippuvuoret sijaitsee Norjan rannikon ja pohjoisnavan puolivälissä. Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpeneminen etenee arktisella alueella nopeammin kuin maapallolla keskimäärin.

Holviin talletettuja siemeninä säilytetään 18 pakkasasteessa. Erityisen jäähdytysjärjestelmän ansioista lämpötila pysyy vakaana ja siemennäytteiden vakuutetaan olevan turvassa, vaikka ikirouta sulaisi rakennelman ympäriltä joskus kokonaan.

Holviin talletetut siemenet pysyvät niitä Huippuvuorille tuoneiden valtioiden ja tutkimusinstituuttien omaisuutena.

Holvista on tehty myös jo ensimmäinen ”nosto” kun Syyrian Aleppossa sijainnut geenipankki jäi sodan jalkoihin. Sen vuoksi syyrialaistutkijat noutivat Huippuvuorille ennen sotaa tallettamiaan siemeniä ja kylvivät ne, minkä jälkeen uusia siemeniä kyettiin sijoittaman uuteen korvaavaan geenipankkiin ja osa myös palauttamaan takaisin Huippuvuorille.

