Husissa todettiin toinen koronavirustartunta, mutta useat koronavirusepäilyt Suomessa ovat osoittautuneet aiheettomiksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on varmistunut toinen koronavirustartunta. Tartunnan saanut on Husin tiedotteen mukaan työikäinen suomalaisnainen. Tartunta varmistui perjantaina.

Husin mukaan nainen oli saapunut Pohjois-Italiasta useampi vuorokausi sitten. Hänen oireensa olivat alkaneet myöhemmin Suomessa.

Hus kertoo, että nainen palasi torstaisen näytteenoton jälkeen kotiin, jossa hänet on ohjeistettu pysymään eristyksissä.

Husin infektiolääkärit selvittävät altistuneita yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja kuntien tartuntatautiyksiköiden kanssa.

– Työ on jo käynnistynyt, Hus kertoo.

Altistuneisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

– Matkustaessaan henkilö ei ole altistanut muita, hänen oireensa ovat alkaneet myöhemmin Suomessa, tiedotteessa sanotaan.

– Kun altistuneiden määrä on saatu selville lähipäivien aikana, Husin asiantuntijat arvioivat yhdessä viranomaisten kanssa kokonaistilannetta. Tässä vaiheessa siitä ei pystytä kertomaan enempää.

Ensimmäinen tartunta Suomessa oli kiinalaisella turistilla

Aiemmin tällä viikolla Hus kertoi niin ikään työikäisen, Pohjois-Italiasta saapuneen suomalaisnaisen saaneen koronavirustartunnan. Nainen oli palannut Suomeen sunnuntaina ja ottanut vuorokautta myöhemmin yhteyttä terveydenhuoltoon.

Tartunnan saanut nainen oli matkustanut yksin. Hän ei ollut tullut suoralla lennolla Suomeen. THL kertoi torstaina, että suomalaisnaiseen matkareitillä lähikontaktissa olleet ihmiset ovat eri maiden viranomaisilla selvillä ja nämä ovat heihin yhteydessä. Jo keskiviikkona puolestaan kerrottiin, että Milanossa tartunnan saanut suomalaisnainen oli ollut kontaktissa Suomessa kahteen ihmiseen, jotka on tavoitettu.

Ensimmäinen koronavirustartunta Suomessa todettiin Lapissa vierailleella kiinalaisella turistilla. Matkailija oli kotoisin Wuhanin alueelta.

Näin ollen koronavirustartuntoja on varmistettu Suomessa yhteensä kolme.

