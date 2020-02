Hyvärinen jaksoi Suomen mestariksi väsyneenäkin: ”Jonkinlainen kruunu tälle talvelle”

Maastohiihtäjä Perttu Hyvärisen vahva kausi jatkui, kun hän voitti miesten 15 kilometrin perinteisen Suomen mestaruuden Vöyrin SM-hiihdoissa.

– Iso asia ja jonkinlainen kruunu tälle talvelle. Olen ottanut ison askeleen eteenpäin ja hiihtänyt vahvoja kilpailuja, Puijon Hiihtoseuran Hyvärinen tuumi.

Hyvärinen on hiihtänyt kauden aikana parhaat maailmancupin sijoituksensa, mutta myöntää kauden tuntuvan raskaalta jo helmikuun alkuun tullessa.

– Aika lailla rajoitinta vasten ja punaisella menee koko ajan. Aamulla en ollut ihan varma, pystynkö hiihtämään. Nyt yritän vain tietä pitkin ajaa kotiin. Huomenna yritän levätä ja pitäisi ehtiä harjoitellakin, Hyvärinen sanoi.

Niskasen poisjäänti toi paineet

Suomen mestaruus oli Hyväriselle ensimmäinen yleisessä sarjassa. Hän kukisti toiseksi tulleen maajoukkuetoverinsa Ristomatti Hakolan 3,1 sekunnilla.

– ”Pera” on ollut hyvässä kunnossa. Ei mikään katastrofi. Tiukka kilpahiihtokisa. Ei se hyvältä tuntunut missään vaiheessa. Kyllä kolmen sekunnin tappio ketuttaa, mutta tämä on urheilua. Välillä kääntyy näin, Jämin Jännettä edustava Hakola kertoi.

– Keli oli periaatteessa vaikea. Ladulle tuli isot sauvaurat, ja latu meni liipalle. Työpätkä lähtöalueelta ylös oli tiukka. Stadionilla oli kova vastatuuli, ja toivoin, että jonkun selkä olisi osunut eteen, Hakola jatkoi.

Puijon Hiihtoseuran Iivo Niskanen olisi ollut selkeä ennakkosuosikki lauantaille, mutta hän jäi pois Vöyrin kilpailuista. Hyvärisestä tuli ennakkosuosikki Niskasen poisjäännin myötä.

– Vähän harmitti tavallaan, että Iivo ei hiihtänyt. Olisin voinut hiihtää ilman paineita, Hyvärinen sanoi.

Vuorela otti pronssin kaupan pitopohjasuksilla

Kilpailun kolmannen sijan otti Jämin Jänteen Markus Vuorela ennen Ski Team 105:n Lauri Vuorista ja Pohti Ski Teamin Joni Mäkeä. Vuorela hävisi voittajalle 1.55,7.

– Tasaisen vahva hiihto enkä hyytynyt missään vaiheessa. Aika isot erot taisivat tulla. Lähdin kaupan pitopohjasuksilla liikkeelle eli ei ollut mikään tallisuksi, Vuorela iloitsi pronssimitaliaan.

Vuorelan viikonloppu on ollut hyvä, kun eilen hän saavutti Hakolan kanssa Suomen mestaruuden pariviestissä.

– Ei se perjantain kilpailu painanut. Yleensä vain paranee, kun saa lisää startteja. Kausi on sujunut hyvin. Alkukausi on yleensä ollut vaikea, mutta olen yllättänyt itseni ja päässyt maailmancupin. Toivottavasti pääsisin Falunin maailmancupiin ja Ski Tourille (Skandinavian-kiertueelle), Vuorela jutteli.

Hyvärinen ei osallistu sunnuntain sprinttiin, mutta Hakola suunnitteli osallistuvansa Vuorelan tavoin.

– Suomen cup on sen verran hyvässä tikissä, että hiihdän, Hakola sanoi.

Hyvärisen mielessä oli ensisijaisesti palautuminen.

– Faluniin lähden, jos luoja suo, Hyvärinen viittasi ensi viikonlopun maailmancupiin.

Kilpailun yllättäjä oli Kouvolan Hiihtoseuran Ville Nousiainen, joka sijoittui kymmenenneksi. Hän lopetti kilpahiihtouransa kaksi vuotta sitten, mutta teki nyt yhden kilpailun mittaisen paluun. Nousiainen jäi kärjestä vajaat kolme minuuttia.

STT

Kuvat: