Ilmastohuolet puhuttavat nuoria

Ilmastonmuutos ja ympäristö puhuttavat suomalaisia nuoria. Sanomalehtien liiton teettämän kyselyn mukaan yli 40 prosenttia nuorista nimeää ilmastonmuutoksen huolenaiheeksi.

Saman tutkimuksen mukaan nuoret kokevat, ettei heidän äänensä pääse riittävästi esille, kun mediassa käsitellään ilmastonmuutosta ja ympäristön tilaa.

Tytöt ovat ilmastonmuutoksesta enemmän huolissaan. Yli puolet tytöistä nimesi ilmastonmuutoksen, kun kysyttiin eri huolenaiheita. Pojista tämän aiheen valitsi vajaa kolmannes.

Ilmastonmuutos on kuitenkin selvästi suurin huolenaihe vastaajan iästä ja sukupuolesta riippumatta. Muita vaihtoehtoja kyselyssä olivat muun muassa sota, syrjäytyminen ja oma tai oman perheen taloudellinen tilanne.

Media on nuorten mielestä onnistunut ilmastonmuutokseen liittyvässä uutisoinnissa. Tätä mieltä on runsas puolet vastaajista. Neljäsosan mielestä uutisointi on epäonnistunut.

Kysely paljastaa, että myös nuorten joukossa on ilmastoskeptikoita. Kyselyyn vastanneista 20 prosenttia allekirjoitti väitteen, että ilmastonmuutosta ei tapahdu. Toisaalta selvästi eri mieltä oli 70 prosenttia vastaajista.

Ne nuoret, jotka ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta, antoivat medialle paremman arvosanan kuin muut.

Nuoret kaipasivat enemmän juttuja siitä, miten ilmastonmuutos voidaan ratkaista. Toisaalta vastaajat myös kokivat, että ilmastonmuutoksesta puhutaan liikaa ja aiheella jopa pelotellaan.

Ilmastonmuutoksen pitäminen esillä on kyselyn mukaan nuorille tärkeää. Tässä suhteessa suomalaisen median voi katsoa onnistuneen.

Parantamisen varaakin toki on. Pelottelun sijaan pitäisi löytää myös toivoa ja hakea ratkaisuehdotuksia ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Tärkeää olisi saada myös nuorten ääni kuuluville. Nuoret voivat vaikuttaa tähän olemalla itse aktiivisia. Maailmalla esimerkkiä on näyttänyt ruotsalainen ilmastoaktiivi Greta Thunberg.