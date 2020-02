”Iltakoulusta jäi hyvä olo” – Salon päättäjiä informoitiin Tunnin junan hankeyhtiöstä

Tunnin junan ympärillä on tapahtunut viime päivinä paljon: ensin varmistui hankeyhtiön perustaminen, ja tämän jälkeen valtio tiedotti hakevansa raidehankkeelle EU-tukea.

– Yleissuunnitelmasta ratasuunnitteluun ollaan siirtymässä todella jouhevasti, sanoo Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Salo on yksi osakas hankeyhtiössä, jonka tehtävänä on edistää Tunnin junan suunnittelua. Salo on jo aiemmin varannut rahaa hankeyhtiöön osallistumiseen, mutta osakassopimus käsitellään vielä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Inna kertoo esitelleensä hanketta seikkaperäisesti maanantaina kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille.

– Siitä jäi hyvä olo. Asia on myös rahoitusmielessä nyt astetta helpompi, koska Salon rahoitusosuus on jäämässä varattua summaa pienemmäksi.

Salon kaupungin osuus hankeyhtiön pääomasta on 3,74 miljoonaa euroa. Alun perin Salo oli varautunut 5 miljoonaan euroon.

Salon kaupunginhallitus linjaa kantansa osakassopimukseen 16. maaliskuuta. Valtuustokäsittely on 6. huhtikuuta.

Tunnin juna on yksi Salon kaupungin kärkihankkeista.

Inna arvioi ratahankkeen hyödyttävän Salon monella tavalla: ensin tulee rakennusajan työllistävä vaikutus, ja valmiina rata parantaa Salon saavutettavuutta.

– Tämä on tärkeä tulevaisuuden hanke, joka kehittää Salon elinvoimaa, sanoo Inna.

Suunnitelmien mukaan uuden radan nopein Turun ja Helsingin välinen matka kestäisi yhden tunnin ja 13 minuuttia. Tällainen juna pysähtyisi vain Turun ja Helsingin asemilla.

Toiseksi nopein yhteys pysähtyisi myös Salossa, ja matka-aika Salosta Helsinkiin olisi 57 minuuttia.

Viime päivien edistysaskeleista iloitsee myös Salon kauppakamariosaston hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino. Kauppakamari on jo aiemminkin ilmaissut tukensa hankkeelle.

Kaupunginjohtajan tavoin Liisa Leino toivoo, että hankeyhtiöasia etenisi sujuvasti päätöksenteossa.

– Pitää tietää ja vaikuttaa asioihin. Olisi ihmeellistä, jos Salo ei olisi ajamassa asiaansa, sanoo Leino.

Radan rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. Leino arvioi, että päätös helpottuu ajan kuluessa.

– Asenteet varmasti muuttuvat siihen suuntaan, että tulevien vuosien aikana junaliikenteestä ajatellaan entistä positiivisemmin.

Nyt perustettava hankeyhtiö on suunnitteluyhtiö. Lauri Inna sanoo, että rakentamiseen liittyvistä asioista sovitaan aikanaan erikseen.

– Ei meillä ole kykyä sitoutua miljardihankkeeseen. Hankeyhtiön rooli on nyt vauhdittaa ja ryydittää suunnittelua.

