IMF: Koronavirus voi heikentää maailmantaloutta

Koronavirus voi vahingoittaa maailman talouskasvua tänä vuonna, kertoo Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva.

Koronavirus on vaikuttanut jo turismiin ja liikenteeseen. Vaikutukset voivat silti olla tilapäisiä, etenkin jos viruksen leviäminen saadaan estettyä.

– Virus voi leikata talouskasvua, mutta toivomme, että vaikutus on vain 0,1-0,2 prosentin luokkaa.

Georgieva korostaa, että arviointi on vielä ennenaikaista. Pääjohtajan mukaan esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kiinan solmima kauppasopimus voi lieventää viruksen vaikutuksia maailmantalouteen.

IMF arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,3 prosenttia, missä on kasvua edellisvuoden 2,9 prosenttiin verrattuna.

Georgievan talouskasvun hyytymiseen kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota.

– Olemme nyt jumissa matalassa tuotannon kasvussa, matalassa talouskasvussa, matalissa koroissa ja matalassa inflaatiossa.

STT

