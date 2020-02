Influenssaa liikkeellä viime vuosia vähemmän – epidemian huippu on kuitenkin vasta edessä

Influenssa on levinnyt tänä talvena tavallista hitaammin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Epidemian huippu on kuitenkin vasta edessä, ja sitä odotetaan maaliskuulle. Influenssarokotteen ehtiikin vielä hyvin ottaa, THL muistuttaa. Suojan muodostumisessa kestää noin kaksi viikkoa.

Alueellisia eroja epidemiassa on: tällä hetkellä influenssa-aktiivisuus on korkeaa Pohjois-Karjalassa ja suuressa osassa maata kohtalaista.

Influenssatartuntojen määrä on ylittänyt epidemiakynnyksen, mutta tartuntoja on toistaiseksi aiempia vuosia vähemmän. Influenssa A -virukseen sairastuneita oli keskiviikkoon mennessä tilastoitu reilut 6 500 ja B-virukseen sairastuneita noin 1 000. Tilastoidut tapaukset edustavat vain pientä osaa sairastuneista.

Epidemiakynnys ylittyi tammikuun puolivälin tienoilla.

Yli miljoona jo rokotettu

Influenssarokotetta on annettu julkisessa terveydenhuollossa tähän mennessä noin 1,1 miljoonaa annosta. Rokotteen saavat maksutta muun muassa yli 65-vuotiaat, 0,5-6-vuotiaat lapset, raskaana olevat ja sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat. Muut kuin ilmaiseen rokotteeseen oikeutetut saavat rokotteen apteekista lääkärin reseptillä ja voivat käydä pistättämässä sen terveysasemalla. Influenssavirukset muuntuvat jatkuvasti, joten rokote täytyy ottaa joka vuosi.

– Alustavien arvioiden perusteella rokotteen teho on ikäihmisillä kohtuullisen hyvä ja lapsilla hyvä, joten rokotteen ottamisesta on edelleen hyötyä. Etenkin 65 vuotta täyttäneiden ja riskiryhmiin kuuluvien kannattaa vielä ottaa rokote, ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo THL:n tiedotteessa.

