Irtiotto päiväkodista – Laura Tamminen opiskelee floristiksi

Lastentarhanopettaja Laura Tamminen teki syksyllä 2018 sen, mistä moni haaveilee. Hän pakkasi reppunsa ja lähti opiskelemaan floristiksi samaan aikaan, kun kuopus lähti ensimmäiselle luokalle.

– Pojan kouluun lähtö oli lopullinen sysäys, mutta olen tykännyt käsillä tekemisestä, kukista ja kasveista. Tämä ratkaisu sopii meidän perheeseen ja perhe on tukenut koko ajan.

Tamminen opiskelee floristiksi Ammattiopisto Livian Tuorlan yksikössä Piikkiössä. Uuteen ammattiin hän valmistuu ensi syksynä.

Samanlaista irtiottoa hän uskaltaa suositella muillekin.

– Ehdottomasti rohkaisen. Meillä on x-määrä aikaa. Jos on unelmia, niitä kohti kannattaa mennä.

Laura Tamminen on opintovapaalle Muurlan ja Kiskon päiväkotien johtajan paikalta. Opiskeluun työpaikalla suhtauduttiin kannustavasti.

– Opintovapaan saa aina ja ratkaisut paikan täyttämiseksi löytyvät. Meillä on käytetty työnkiertoa oman työn sisällä ja sekin on opettavaista.

Opiskeluun Tamminen saa ansiosidonnaista aikuiskoulutustukea, jota maksetaan 15 kuukaudelta.

Hän on ollut päiväkodin kohtajana 12 vuotta ja alalla 25 vuotta. Edessä on työelämää parisenkymmentä vuotta.

Tamminen ei ollut turhautunut työhönsä ja hän aikoo palata siihen hyvillä mielin ja uusin ajatuksin.

– 12 vuodessa työn syke on muuttunut erilaiseksi ja välillä on riittämättömyyden tunnetta. On tehnyt hyvää nähdä muuta, se antaa perspektiiviä omaan työhön, kun on ulkona hektisestä kiireestä.

Etäisyyden otto omaan työhön on tuntunut hyvältä. Hän on huomannut, että oma esimerkki on rohkaissut myös työkavereita suorittamaan opintoja.

Tammista viehättää opiskelun tuoma muutos arjen rytmiin. Perjantai on usein etäpäivä, jolloin hän saa olla kotimaisemissa ja vastaanottamassa toisluokkalaista koulusta. Viikonloppu myös päättyy eri tavalla, sillä sunnuntaina maanantain työasiat eivät paina päälle.

– Floristiksi opiskelu on hyvin konkreettista. Tekemällä oppii, Tamminen sanoo ja sitoo seppelettä havu havulta.

Hän odotti oppivansa tekniikoita ja saavansa uusia taitoja. Päälliskauppana on tullut mielihyvä siitä, että työn tuloksen näkee heti.

Täyspäiväinen työllistyminen alalle ei ole ollut päällimmäisenä ajatuksena, vaan enemmänkin kahden ammatin sujuva yhteen sovittaminen. Päiväkotityön ohessa Tammisen suunnitelmissa on työhuonetyyppinen työskentely ja oman toiminimen hankkiminen.

– Pääsee näkemään, onko omalle käden jäljelle tilausta ja tarvetta. Ellei tätä tee, varmasti unohtaa.

Peruskimppujen sitomista haastavampaa on paneutua esimerkiksi häämuodin muutoksiin. Nyt hääkimput ovat rentoja, mutta koulussa tekniikoita harjoitellaan kattavasti. Muun muassa katkaistuin varsin -tekniikalla on mahdollista toteuttaa kauniisti laskeutuvia pisaran muotoja.

Tuorlassa sidontaa opetellaan tekemällä ja purkamalla uudelleen ja uudelleen. Tilaustöitäkin tehdään, mikäli ne sopivat opiskeluviikon teemaan.

Floristilta sujuu myös stailaus

Puutarha-alan ammattitutkinnosta floristin osaamisala muodostuu neljästä tutkinnon osasta, joista kolme on pakollista ja yksi valinnainen. Pakollisia ovat asiakkaiden palveleminen, markkinointi ja kukkasidontatöiden suunnitteleminen ja tekeminen.

Laura Tamminen valmistautuu parhaillaan näyttöön, joka käsittää viisi erilaista sidontatyötä. Tekeillä on seppele, josta pitää tulla kaunis ja siisti, eikä siihen saa kulua liikaa aikaa.

– Tästä tulee hautajaisseppele, mutta seppele sopii muodoltaan ja tyyliltään muihinkin juhliin koristeeksi. Soisi, että niitä käytettäisiin rohkeasti enemmän.

Seppeleen pohjana on olki, joka on päällystetty kuitukankaalla. Sen päälle sidotaan tuuheasti tuijan havuja kerros kerrokselta. Viimeisenä tulevat kukat, muun muassa iiristä, freesiaa, neilikkaa ja arabiantähdikkiä, jota kaikki ovat tuontikukkia.

– Suomessa kukkien tuotanto tällä hetkellä on pientä, mutta se on kasvussa. Tuonnin määrä yllätti vanhan vihreän poliitikon, Tamminen huokaa.

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi hän valitsi kasveilla stailaamisen ja stailasi viime kesänä parvekkeen kesäkukilla. Työn arvioivat opettaja ja työelämän edustajana Johanna Kourusuo.

– Parvekkeen stailaus on tyypillinen, asiakaslähtöinen työ. Stailauksessa otetaan huomioon muun muassa kasvien kasvupaikkavaatimukset, tilan tarve ja kastelu. Toteutus tehdään avaimet käteen periaatteella, Kourusuo sanoo.