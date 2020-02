Iso kuva ei muutu – maajoukkuetauolle jäävän Korisliigan asetelmat keväälle ovat selkeät

Korisliiga jää tällä viikolla kauden ainoalle maajoukkuetauolle. KTP jäi tauolle jo maanantaina, Lahti ja Karhubasket lauantaina ja muut yhdeksän joukkuetta keskiviikkona.

Maajoukkuetauko kestää joukkueesta riippuen 14–18 päivää. Tauon jälkeen runkosarjaa on jäljellä enää reilu neljännes ja pudotuspeleihin kuusi viikkoa.

Siirtoikkuna sulkeutuu helmikuun viimeinen päivä, joten aikaa pelaajamuutoksiin ei juuri ole. Pelillisiin muutoksiin on enemmän aikaa, mutta suuriin muutoksiin tässä vaiheessa kautta sisältyy suuria riskejä, vaikka maajoukkuetauko antaakin hyvän mahdollisuuden uusien hyökkäyssettien tai puolustusmuotojen sisäänajoon.

Iso kuva ei ole kuitenkaan muuttunut: 12 joukkueen Korisliiga jakautui jo hyvissä ajoin neljään kastiin. Tässä tilannekatsaus kastien sisällä.

1) Onko suosikki sittenkin Karhu?

Sarjakärki Seagulls on pelannut tasaisen vakuuttavan kauden. Ohipelejä on tullut tulkinnasta riippuen 2–3 eli vähemmän kuin yksi kymmenestä. Suurin syy tähän on erittäin laadukas ja hyvin valmennettu pelaajamateriaali. Toiseksi suurin syy on ollut joukkueen hyvä terveystilanne.

Tapaninpäivästä lähtien poikkeuksellisessa turbulenssissa olleella Vilppaalla on vielä mahdollisuus ohittaa Seagulls, mutta se vaatisi kummankin keskinäisen ottelun (29.2. Salossa ja 27.3. Helsingissä) voittamista. Runkosarjan voittoa tärkeämpää on se, miten päävalmentaja Ville Tuominen saa Jeremiah Woodista mahdollisimman suuren hyödyn ja toipuuko Juho Nenonen vielä pelikuntoon.

Seagulls on suurin mestarisuosikki, mutta kuinka kauan? Hallitseva mestari Karhubasket hankki nelospaikalle Kreikan, Ranskan ja Saksan pääsarjoissa pelanneen Lucious ”Lucky” Jonesin, joka nostaa joukkueen osaketta valtavasti.

Jos verrataan kärkikolmikon 8–9 pelaajan rotaatiota, niin Karhubasketin materiaali ei Seagullsille kalpene. Vilpas jää vertailussa auttamatta kolmanneksi – runkosarjan voitto ja kotietu helpottaisivat tilannetta toki valtavasti.

Joka tapauksessa on Suuri Ihme, jos mestaruus menee tämän troikan ulkopuolelle.

2) KTP kaipaa kuria

KTP ja Pyrintö ovat jo pitkään taistelleet runkosarjan neljännestä sijasta ja kotiedusta puolivälieriin. Parhaimmillaan kumpikin joukkue on lähes kärkikolmikon tasoa, huonoimmillaan kumpikin voi hävitä kenelle tahansa liigajoukkueelle.

KTP:n epätasaisuutta selittää erittäin riskialttiiksi rakennettu joukkue: varsinainen pelintekijä puuttuu ja osa amerikkalaispelaajista on kurittomia, mikä näkyy valtavana ailahteluna. Pyrinnön suurin ongelma on puolustus: isokokoinen joukkue ei yksinkertaisesti pysy pienempien perässä.

Tällä hetkellä kotietu on menossa KTP:lle, joka saattaa vielä vaihtaa yhden amerikkalaispelaajan. Liipasimella lienee Cullen Russo.

3) Lahdella ja Uralla toivoton tehtävä

Loukkaantumisista ja euroruuhkasta kärsinyt Kataja on putosi maanantaina kotietutaistelusta. Pudotuspelipaikasta ei sentään tarvitse olla huolissaan.

Juuri nyt näyttää siltä, että kaksi viimeistä pudotuspelipaikkaa menevät BC Nokialle ja Kouvoille. Viivan alla Lahti Basketballin ja Ura Basketin pitäisi voittaa loppukauden otteluistaan reilusti yli puolet, mikä kuulostaa erittäin epätodennäköiseltä. Varsinkin, kun BC Nokia ja Kouvot ovat saaneet kokoonpanonsa vihdoin valmiiksi.

4) Korihailta loppuu aika

Kovin odotuksin kauteen lähteneen Kobrien kokoonpano osoittautui liian kapeaksi 44 ottelun runkosarjaan. Julien Lewisin loukkaantuminen oli viimeinen niitti, joukkue on hävinnyt kaikki viisi otteluaan ilman häntä.

Kauden 12 tappiolla aloittanut Korihait on hivuttautunut kahden voiton päähän Kobrista, mutta matka uhkaa loppua kesken. Peräti kymmentä eri ulkomaalaispelaajaa peluuttanut Korihaiden tilannetta heikentää entisestään se, että tasapisteissä etu on tällä hetkellä Kobrilla. Korihaiden on voitettava keskinäinen ottelu vieraskentällä vähintään 18 pisteellä saadakseen etu itselleen.

Korihaiden suurin toivo onkin siinä, että akatemiaseura HBA-Märsky voittaa Divari A:n mestaruuden ja luovuttaa ansaitsemansa liigapaikan seuraavana jonossa olevalle: tuo joukkue on Korisliigan jumbo eikä Divari A:n kakkonen.

Vilpas–Korihait keskiviikkona kello 18.30 Salohallissa

Lähtökohdat:

Vajaamiehisellä Vilppaalla on neljä voittoa putkessa, joista kolme viimeistä vieraskentällä. Korihaiden vahva jakso päättyi sunnuntaina kotikentällä kärsittyyn 31 pisteen tappioon BC Nokialle. Vaikka kotijoukkue antaa Tobin Carberryn ja Samuel Haanpään tasoitusta, on sillä silti laadukas kahdeksan pelaajan rotaatio. Suurimmat erot tulevat korien alla ja vaihtopenkeissä.

Seuraa häntä: Jeremiah Wood

Woodin debyytti sunnuntaina Pyynikillä oli lupaava. 27 minuutissa 11 pistettä, seitsemän levypalloa ja plusmiinus +8. Se on sopiva odotusarvo myös keskiviikolle.

Kokoonpanot:

Vilpas: Mikko Koivisto, Henri Kantonen, Tim Coleman, Aatu Kivimäki, Tuukka Juntunen, Elias Eerikinharju, Jamuni McNeace, Riku Laine, Jeremiah Wood. Poissa: Teemu Rannikko, Juho Nenonen, Tobin Carberry ja Samuel Haanpää.

Korihait: Eemil Wahlbäck, Elias Lahdensuu, Ernest Zeigler, Richaud Pack, Miikka Marttinen, Vesa Heinonen, Kevin Ware, Valtteri Leino, Tommi Lehtonen, Henri Ventoniemi, Nick Banyard. Ei poissaoloja.

Tulosennuste: 101–77.