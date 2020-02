Isolla lavalla

Sosiaalisen median ansiosta epäsosiaaliset tai sellaisiksi tekeytyvät ihmiset saavat äänensä kuuluviin. Kaukana ei olla siitä, että kaikki muut vaikenevat.

Somessa on myös helppo levittää väärää tietoa, jonka osa yleisöstä ottaa todesta, ja seuraukset voivat olla arvaamattomia.

Kuinka oikeisiin tietoihin perustui Britannian kansanäänestys, jonka tuloksena maa erosi juuri EU:sta? Tapausta juhlittiin joka tapauksessa toissa yönä torilla niin kuin suomalaiset ovat juhlineet jääkiekon MM-kultaa, Lordin euroviisuvoittoa ja Martti Ahtisaaren saamaa Nobelin rauhanpalkintoa.

Yksi kolmesta ei ole totta, valitettavasti.

Toreilla tapahtuu kaikenlaista.

Facebookissa voi katsella esimerkiksi videota, jossa Wuhanin torilla näkyy lepakoita, rottia ja käärmeitä. Näin siksi, että koronaviruksen tiedetään olevan lähtöisin lepakosta.

Mutta ollaanko videossa Salon ystävyyskaupungin iltatorilla odottamassa, että lavalle nousee sikäläinen Katri-Helena, tuo punakeltainen ääni?

Ei olla, vaan jossain päin Indonesiaa. Torilla tai videolla ei ole tekemistä koronaviruksen kanssa, eivätkä lepakotkaan ole tiettävästi kuolleet siksi, että ne lensivät lähellä tuulivoimalaa tai perussuomalaisten puoluetoimistoa.

Some-keskusteluissa käy muuten usein niinkin, että aihe vaihtuu kesken kaiken. Ja kun nyt kerran oli pakko ottaa tuulivoima puheeksi, mennään Märynummelle.

Siellä tuulivoima-alueella tehdään niin kuin kasvavilla kesäfestivaaleilla: laitetaan isommat lavat. Toisin kuin festareilla tuulivoimaloissa isommat lavat vähentävät ääntä. Välke lisääntyy kummassakin.

Lapojen pidennyksen jälkeen tuulivoimalan lähtömelu on 1,3 desibeliä. Arvo on täysin teoreettinen, sillä eivät voimalat minnekään lähde.

– Häiritseekö tuulivoimalan melu teitä?

– Että mitä?

– Eihän melu häiritse?

– Anteeksi kuinka?

Ja näin on suoritettu tuulivoimalan naapuruston kuuleminen.

Some-keskusteluissa käy muuten usein niinkin, että pitkässä ketjussa joku sanoo jotain, joka on sanottu jo ennen – niin kuin esimerkiksi, että aihe voi vaihtua kesken kaiken.

Märyn myllyt näkyvät hienosti moottoritielle, jonka Turun puoleisessa päässä on yliopistollinen keskussairaala. Sieltä tiedotettiin tällä viikolla, että moottoritien päälle rakennettavasta uudesta sairaalasta tulee Majakka.

Myös Salon sairaalanmäelle suunnitellaan kymmenien miljoonien eurojen hintaista terveys- ja sairauskombinaattia. Sille annetaan nimi, jossa majakan lailla kauas näkyvä valo yhdistyy ikiaikaiseen tapaan viestiä ja nykyaikaiseen keskusteluilmapiiriin: Vainovalkea.