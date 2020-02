Lentokone syöksyi ulos kiitoradalta ja repesi kahtia Istanbulissa – viranomaisten mukaan kukaan ei ole kuollut

Istanbulissa Turkissa matkustajalentokone on päätynyt ulos kiitoradalta ja katkennut kahtia.

CNN Türkin mukaan turma sattui, kun Pegasus Airlines -yhtiön kone oli laskeutumassa Istanbulin Sabiha Göksenin lentokentälle kaupungin itäosassa. Sää oli onnettomuushetkellä hyvin sateinen ja tuulinen.

Kone oli lähtenyt matkaan Izmirin kaupungista Turkin länsirannikolla. Turkin liikenneministerin Mehmet Cahit Turhanin mukaan kenenkään ei tiedetä kuolleen turmassa. Loukkaantuneita on tiettävästi useita, mutta heidän tarkka määränsä tai vammojensa laatu ei ole vielä tiedossa.

Ministerin mukaan koneessa oli 177 matkustajaa, joista suurin osa pääsi koneesta ulos omin avuin. Turkin televisiossa näytettiin videokuvaa, jossa useat ihmiset kiipeävät ulos koneen runkoon revenneestä isosta reiästä.

Pegasus Airlines on turkkilainen halpalentoyhtiö. Matkustajien lisäksi lennolla uskotaan olleen kuuden ihmisen miehistö, mediat kertoivat.

Turmakenttä on suljettu toistaiseksi. Istanbulin suurempi lentokenttä, johon esimerkiksi Suomesta tulevat lennot laskeutuvat, on toisella puolella kaupunkia.

https://www.cnnturk.com/turkiye/yolcularin-tahliyesi-boyle-goruntulendi

STT

Kuvat: