Suomessa viisi vuotta asunut italialainen kuvataiteilija Enrico Mazzone on innostunut kansalliseepos Kalevalasta.

– Olen lumoutunut siitä, hän korostaa.

Italian Torinosta kotoisin oleva Mazzone saapui Suomeen vuonna 2015. Islannin Reykjavikissa tuolloin työskennellyt mies sai mahdollisuuden työskennellä pari kuukautta Raumars ry:n taiteilijaresidenssissä. Oleskelu venähti, kun Mazzone sai lainaksi Kalevalaa esitelleen kirjan ja antautui suomalaisen mytologian vietäväksi.

– Halusin olla lähempänä Kalevalan perinnettä. Olen tavannut Suomessa paljon kiinnostavia ihmisiä, joilla on omat tarinansa ja huomannut, että Kalevala elää yhä taianomaisesti todellisten ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Sattuma johti suurtyön äärelle: vuonna 2016 Mazzone osallistui opastetulle kierrokselle UPM:n paperitehtaalla, vaikuttui sen toiminnasta ja etenkin valtavista paperirullista eikä miettinyt hetkeäkään, kun hänelle tarjottiin yhtä niistä. Valtava taideprojekti alkoi siitä. Tähän mennessä Mazzone on piirtänyt rullasta 65 metriä. Vielä on 35 metriä tehtävää.

– Olen työskennellyt paperirullan kanssa kolmisen vuotta ja sen täyteen piirtäminen kestänee vielä vuoden.

Parhaillaan Mazzonen teoksia ja paperirullaa varten tehtyjä luonnoksia on nähtävillä Salon pääkirjastossa. Pyhä Kalevala -näyttely sisältää lyijykynäpiirroksia ja grafiikkaa teemalla Tuonetar. Mazzone on pitänyt eri puolilla Suomea jo 33 pienimuotoista näyttelyä, joissa hän on esitellyt jättityönsä luonnoksia.

– Olen kulkenut kylissä ja kaupungeissa. Tiistaina avaan Hyvinkäällä näyttelyn, jonka teemana on Ahti. Loppukuusta avaan näyttelyn Poriin. Pyrin pitämään kahdesta kolmeen näyttelyä esillä yhtä aikaa, mies kertoo.

Hän näkee töittensä sopivan nimenomaan kirjastoihin, koska kirjat ovat olleet hänen inspiraationsa.

Tänä vuonna Mazzone on kutsuttu pitämään kaksi näyttelyä myös Pietariin.

KalevAlighieri -teoksessa Kalevalan hahmot ja tapahtumat yhtyvät italialaisen Dante Alighierin 1300-luvulla kirjoittamaan runoelmaan Jumalainen näytelmä. Mazzone johtaa eepokset käymään vuoropuhelua keskenään.

Teos etenee omaa vauhtiaan ilman tarkkaa suunnitelmaa. Mazzone piirtää lyijykynällä maaten vatsallaan paperin päällä. Hän avaa rullaa kerrallaan sen verran, mitä työhuoneen lattialle mahtuu. Hän aikoo esitellä paperirullansa ensimmäiset 65 metriä 12.–13. maaliskuuta Turun Messukeskuksessa.

Mazzone arvioi työn valmistuvan ensi tammikuussa ja haaveilee saavansa rullan kokonaisuudessaan näytteille sekä Suomessa että Italiassa, jossa erikoinen taideprojekti on myös herättänyt kiinnostusta.

Enrico Mazzone valmistui lavastus- ja pukusuunnittelijaksi Accademia Albertina di Belle Arti di Torino -taideakatemiasta vuonna 2005. Hän sanoo, että pelkistetyn miljöön Raumalla on helpompi keskittyä työhön kuin taiteiden, arkkitehtuurin ja monumenttien täyttämässä Torinossa. Hän hakee 12-tuntisiin työpäiviinsä voimaa tekemällä pitkiä kävelyretkiä luonnossa.

– Rakastan työskennellä Suomessa, koska täällä ei ole mitään häiriötekijöitä. Minulla ei ole perhettäkään, joten elämä on nyt pelkkää työtä, 38 vuotta täyttävä mies kertoo.

Projektin valmistuttua Mazzone aikoo palata Italiaan, koska koti-ikävä on jäytänyt häntä jo pitkään. Mies on vanhempiensa ainut lapsi ja kokee myös velvollisuudekseen mennä pitämään huolta näistä.

Mazzone painottaa olevansa kiitollinen siitä, miten hyvin Suomi on kohdellut häntä näinä viitenä vuotena.

– Rauman kaupunki on auttanut paljon.

Enrico Mazzonen Pyhä Kalevala -näyttely esillä Salon pääkirjastossa (Vilhonkatu 2) helmikuun ajan.