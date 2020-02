Italialainen Pinokkio-suurelokuva on kaunis ja groteski

Matteo Garrone on tunnettu rikoselokuvastaan Gomorra ja verisestä fantasiatarinasta The Tale of Tales. Nyt hän on ohjannut tulkinnan Pinokkiosta. Italiassa elokuva Pinocchio tuli ensi-iltaan jo joulukuussa. Se on viime vuosien parhaiten menestyneitä paikallisia elokuvia kotimaassaan. Kansainvälinen ensi-ilta oli sunnuntaina Berliinin elokuvajuhlilla.

– Tarina on maailman kuuluisimpia, mutta se voi silti yllättää yleisön, Garrone sanoi elokuvan lehdistötilaisuudessa.

– Tavoittelin nyrjähtänyttä tunnelmaa.

Ohjaaja halusi yhdistää tämän päivän lapsia kiinnostavan kerronnan ja oman, viileän elokuvallisen kielensä.

– Elokuva sopii kaikille hyvin nuorista hyvin vanhoihin, ohjaaja vakuutti.

Asia ei ole ehkä niin yksinkertainen, ainakaan Italian ulkopuolella. Carlo Collodin kirjaa melko uskollisesti seuraava elokuva on hirttämisineen ja hukuttamisineen varmasti liian hurja useimmille ala-asteikäisille. Orgaaniset muodonmuutoskohtaukset ovat kuin ihmissusielokuvasta. Pinocchion Suomen-levitysoikeuksista ei ole vielä sopimusta. Yhdysvaltoihin elokuvaa aiotaan levittää englanniksi dubattuna.

Benignille tuttu aihe

Puisen pojan veistävää Geppettoa, joka haluaa olla isä, esittää kestotähti Roberto Benigni. Hän on arvostettu elokuvantekijä itsekin.

Benigni voitti vuonna 1996 parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarin elokuvallaan Kaunis elämä. Hänellä oli Collodin aiheesta poikkeuksellisen sisäistettyä kokemusta. Benigni näytteli itse Pinokkiota kalliissa vuonna 2002 valmistuneessa tuotannossa, jonka hän myös ohjasi.

Tuo Pinocchio ei menestynyt toivotulla tavalla ja arvostelutkin olivat musertavat.

– Olen maailman ainoa näyttelijä, joka on esittänyt elokuvassa sekä Pinokkiota että Geppettoa, Benigni sanoi.

Hän kuvaili Collodin kirjaa tarinaksi köyhyydestä.

– Kirja ei ole vain lapsille vaan myös aikuisille. Elokuvakaan ei ole opettavainen, vaan kertoo suurista asiosta spektaakkelin keinoin.

Garrone antaa tähtensä irrotella alkukohtauksessa tuttuun, tahallisen ärsyttävään tapaansa. Sitten sävy kääntyy ja yksinäisen Geppetton traagisuus korostuu.

– Benigni tulee köyhistä oloista. Kun työskentelet läheisesti näyttelijän kanssa ja teillä on samanlainen maku, yhteys voi olla todella suora, Garrone sanoi.

Itse Pinokkiota esittää 9-vuotias Federico Ielapi. Hahmon puumaisuus on toteutettu sekä perinteisen että digitaalisen maskeerauksen avulla.

Groteskia kuvastoa

Elokuva on vahvasti italialainen. Siinä eivät näy Disneyn perhe-elokuvien hempeät vaikutteet, eikä sillä ole juuri yhteistä Disneyn vuoden 1940 animaatioelokuvan kanssa.

Garrone kertoo tavoitelleensa commedia dell’arten perinteitä: hahmot ovat teatraalisia arkkityyppejä.

– Pyrkimys on, että lapset saisivat heti huumorista kiinni ilman, että heidän tarvitsee ymmärtää kaikkia tasoja.

Visuaalinen tyylilaji yhdistää saturomantiikkaa naturalismiin. 1800-luvun maalaiselämä on kuvattu kuin vakavassa historiallisessa draamassa. Puinen poika Pinokkio ei edes herätä kummempaa huomiota kyläläisissä. Pidemmälle sadun puolelle harpataan ihmiseläinten ja groteskien huijarien seurassa. Alkupuolen kohtaus, jossa Pinokkion jalat palavat tyngiksi, on suorastaan karmiva.

Pinokkion koettelemuksissa on kyse klassisesta, mytologioista tutusta sankarin matkasta.

– Kiusauksien vältteleminen, onnellisuuden tavoittelu, ihmiselämän ristiriitaisuus, Garrone listasi elokuvan teemoja.

– Ennen kaikkea kyse on isästä ja pojasta.

STT

Kuvat: