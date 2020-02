Jäsenmailta odotetaan sinettiä unionin tavoitteille EU:n ja Britannian tulevan suhteen neuvotteluihin

EU-maat päättävät tänään muodollisesti siitä, mitä kaikkea EU:n ja Britannian tulevan suhteen neuvotteluissa tulisi EU:n puolelta tavoitella. Eurooppaministerien kokouksen pöydällä on hyväksyttävänä neuvottelumandaatti, joka sai jo vihreää valoa EU-suurlähettiläiden eilisessä kokouksessa.

Komissio esitteli mandaatin tämän kuun alussa. Uutistoimisto AFP:n mukaan jäsenmaat ovat muokanneet neuvottelutavoitteita mieleisikseen muun muassa terävöittämällä kaupankäyntiin liittyviä vaatimuksia.

Suomea tämän päivän kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.).

Britannia erosi Euroopan unionista tammikuun lopussa. EU:n ja Britannian on tarkoitus aloittaa tulevan suhteen neuvottelut maaliskuun alussa.

Brexit ei välittömästi vaikuttanut arkeen juuri ollenkaan, sillä eron jälkeen alkoi vuoden loppuun kestävä siirtymäaika, jonka kuluessa Britannia vielä noudattaa EU-maille kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Maa ei kuitenkaan enää osallistu EU:n päätöksentekoon.

Britannian odotetaan julkaisevan oman neuvottelumandaattinsa torstaina.

Kalastus yksi kiperistä kysymyksistä

Tulevan suhteen neuvotteluissa on tarkoitus sopia, miten kaupankäynti ja muut suhteet järjestetään sen jälkeen, kun siirtymäaika on loppunut.

EU:lle on tärkeää, että neuvotteluissa taataan reilu kilpailu ja tasapuoliset toimintaedellytykset.

Britannian pääministeri Boris Johnson on sen sijaan tehnyt selväksi, että Britannia ei aio sitoutua jatkossa noudattamaan EU:n sääntelyä esimerkiksi kilpailua koskevissa asioissa.

Johnsonin mukaan Britannian omat säännöt muun muassa valtiontukien, ympäristömääräysten ja eläinten hyvinvoinnin osalta ovat jo entuudestaan EU:n vastaavia määräyksiä tiukemmat.

Yhdeksi vaikeaksi kysymykseksi on ennakoitu kalastusta. Britannia haluaisi määrätä tulevaisuudessa yksin omista kalastusalueistaan, mutta EU tavoittelee kalastajilleen vastavuoroista pääsyä Britannian vesille jatkossakin.

Ranska epäilee aikataulua

Sopu tulevasta suhteesta pyritään saavuttamaan tämän vuoden aikana ennen kuin siirtymäaika loppuu. Aikataulu on hyvin tiukka, sillä tavallisesti neuvottelut kauppasuhteista vievät pitkään.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron varoitti viikonloppuna, ettei sovun saavuttaminen vuoden loppuun mennessä ole varmaa.

Ranskan eurooppaministeri Amelie de Montchalin jatkoi samalla linjalla maanantaina.

– Sen vuoksi, että Boris Johnson haluaa sopimuksen hintaan mihin hyvänsä 31.12., emme allekirjoita ranskalaisten kannalta huonoa sopimusta kiristyksen tai aikapaineen alla, de Montchalin tviittasi esiinnyttyään France 2 -kanavan aamuohjelmassa.

Britannialla on mahdollisuus pyytää lisäaikaa neuvotteluille kesäkuun loppuun mennessä, mutta pääministeri Johnson on jo torjunut ajatuksen.

