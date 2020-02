Jo toinen kiky-ratkaisu käräjiltä työntekijän eduksi – toimihenkilön työaikaa ei saanut pidentää kiky-sopimuksella

Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti tänään kiky-työtunteja koskevan riidan työntekijän eduksi. Sen mukaan työnantaja ei voinut pidentää työaikaa kilpailukykysopimuksen perusteella yksipuolisesti, kun työsopimuksessa ei viitattu työehtosopimukseen työajan osalta.

Työajan pidennys tuli voimaan vuoden 2017 alusta niin sanotun kiky-sopimuksen perusteella. Kiky-sopimuksesta sovittiin työntekijä- ja työnantajaliittojen kesken. Myös Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi marraskuussa samantyyppisessä jutussa, ettei työntekijän työsopimukseen kirjattua työaikaa voitu pidentää kilpailukykysopimuksella.

Nyt oikeuden käsittelemässä tapauksessa teknologiayrityksen ylemmän toimihenkilön työsopimuksessa oli sovittu palkasta ja viikottaiseksi työajaksi 37,5 tuntia.

Kun kikystä sovittiin, työnantaja päätti yksipuolisesti lisätä työntekijöiden työaikaa. Tämä toteutettiin teknologiafirmassa siten, että päivittäistä työaikaa pidennettiin kymmenenä päivänä ja lisäksi tehtiin yhdestä lauantaista työpäivä.

Luottamusmiehenä työpaikalla toiminut mies ilmoitti työnantajalle, ettei hän suostu tähän ja vei asian lopulta käräjille.

Sopimus oli työntekijän ja työnantajan välinen

Työnantajan mukaan työehtosopimuksen kiky-kirjauksella sovittiin kaikkien työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden säännöllisen työajan pidentämisestä. Se katsoi, että Teknologiateollisuuden ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n solmiman työehtosopimuksen ehdot koskevat myös kikyä vastustavaa luottamusmiestä.

– Työehtosopimusosapuolilla on oikeus työehtosopimuksella puuttua työsopimuksessa sovittuihin työsuhteen ehtoihin myös niitä työntekijän kannalta heikentäen (…) Toisin sanoen työehtosopimuksella on mahdollista heikentää työsopimuksen ehtoja myös sellaisten työsuhteen ehtojen osalta, jotka on sovittu aiemmin voimassa olleen työehtosopimuksen aikana, työnantaja sanoi.

Työnantajan mukaan sillä, oliko miehen työajasta sovittu työehtosopimuksella vai työsopimuksella, ei ollut tässä merkitystä.

Käräjäoikeus oli kuitenkin eri mieltä. Se katsoi, että kysymys oli työnantajan ja työntekijän välisestä sopimuksesta, jonka työaikamääräystä ei sidottu työehtosopimukseen.

– Työehtosopimusosapuolet eivät ole siten välillisestikään olleet sopijapuolina (miehen) työaikaa koskevan ehdon osalta, oikeus katsoi.

