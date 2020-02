Joko Mäkäräisellä aukeaa meno? Kevyt harjoitus siivitti kohti rankkaa kisaa

Suomalaisen ampumahiihdon yksinäinen tähti Kaisa Mäkäräinen lähtee oikaisemaan vaisusti alkanutta MM-savottaa, kun Italian Antholz-Anterselvassa jatketaan tänään naisten MM-normaalimatkalla. Takana ovat sprintin 40:s ja takaa-ajon 22:s sija, ja edessä toiveiden mukaan parempaa.

Mäkäräinen oli perjantaisen sprinttipettymyksen jälkeen jo lähempänä tasoaan sunnuntain takaa-ajossa. Hän oli ladulla joukon nopein, ja ammunnassakin se kuuluisa ”tunne” oli hyvä neljästä sakosta huolimatta. Takaa-ajon rohkaisun jälkeen Mäkäräinen otti normaalimatkan valmistelut rauhallisesti, maanantain jäädessä herkistelyn asteelle kohti rankkaa 15 kilometrin koitosta.

– Hyvin kevyt harjoitus vain. Sunnuntain kisan jälkeen tuntemuksena oli, että ammuntakaan ei nyt vaadi erityistä sparraamista. Kun on hienosäädöstä kyse, silloin uskaltaa myös luottaa siihen, että kun ammunta tuntuu hyvältä, silloin ei ole pakko kisaa edeltävästi sitä tulla varmistelemaan. Saa huilia siitä, päävalmentaja Jonne Kähkönen kertoo Mäkäräisen tilanteesta.

Mäkäräinen toivoi takaa-ajon jälkeen ampumavapaata päivää, jotta ”hermostossa ei ala tuntumaan”. Herkässä lajissa liiallisuus on usein vain haitaksi.

– Kun hermosto väsyy, niin vaikka kuinka on aikomus ja tarkoitus tehdä sitä omaa rutiinia, ei viesti mene perille liipaisun oikea-aikaisuudesta. Se aiheuttaa helposti virheitä ja sitä kautta sakkoja. Turha silloin harjoitella virheitä, Kähkönen tiivistää.

– Harjoituskaudella on eri asia. Pyritään sitä rajaa siirtämään niin, että väsyneessäkin tilassa pystyy hermottamaan ja tekemään liipaisuja puhtaasti. Kilpailukaudella kuitenkin tuo rytmitys on tärkeämpää. Kun lihaksisto väsyy ja joka paikkaa kolottaa, siinä on vaikea tehdä hyvää ammuntatyötä.

Normaalimatkalla ohilaukauksista maksetaan sakkominuuteilla, joten hiihdon merkitys korostuu entisestään. Kähkösen mukaan Mäkäräisellä ”suksi kulkee nyt tosi hyvin”.

– Se on pitkässä kilpailussa ehdoton edellytys menestykseen. Kaikki palaset ovat olemassa, nyt se on vain kiinni siitä, että päivän kilpailussa saa ne palaset kohdalleen, päävalmentaja päättää.

Mäkäräinen starttaa kello 15.15 alkavaan kisaan lähtönumerolla 12. Mari Ederin numero on 21 ja Suvi Minkkisen 40.

– Joukkue on hyvässä kunnossa, hyvässä iskussa. Pitää olla nälkää, halua menestyä, mutta se pitää saada kilpailussa oikealle tasolleen. Ettei mene yli se lataus, Kähkönen muistuttaa vielä henkisen puolen tärkeydestä koko kolmikon osalta.

STT

Kuvat: