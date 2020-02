Jokohamaan eristetyltä risteilyalukselta löytyi lisää koronatartuntoja, myös Kanada ja Hongkong aikovat evakuoida matkustajia

Japanin Jokohamassa eristetyllä Diamond Princess -risteilyaluksella on todettu jälleen lisää koronavirustartuntoja, kertoo maan terveysministeriö. Aluksella on testattu yli 1 200 ihmistä, joista 355 on saanut tartunnan. Yli 70:llä sairastuneista ei ollut oireita.

Alus on ollut eristettynä Jokohaman satamassa helmikuun viidennestä päivästä asti. Aluksella oli alun perin noin 3 700 ihmistä. Sairastuneita on siirretty maihin saamaan hoitoa.

Kanada ja Hongkong suunnittelevat järjestävänsä kansalaisilleen mahdollisuuden palata kotimaahan. Aluksella on yleisradioyhtiö CBC:n mukaan 255 kanadalaista, joista 15 kerrotaan saaneen tartunnan. Hongkongilaisia aluksella on 330.

Yhdysvallat on jo aiemmin ilmoittanut aikovansa evakuoida kansalaisensa alukselta. Amerikkalaisia on aluksella noin 380.

Risteilyaluksesta on tullut suurin koronavirustartuntojen keskittymä Kiinan ulkopuolella.

Japanilaisten viranomaisten mukaan aluksella olevat matkustajat ja miehistön jäsenet voivat alkaa päästä pois keskiviikosta lähtien, jos heillä ei testeissä löydy koronavirusta. Testausta on hidastanut pula välineistä ja henkilökunnasta.

Tartuntojen määrä lähes 70 000

Samalla Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä nousee ja uhreja on kertynyt jo 1 665. Uusia kuolemia kerrottiin olevan 142.

Koko maassa on todettu yli 2 000 uutta tartuntaa. Kyseessä on kolmas perättäinen päivä, kun uusia tartuntoja on raportoitu vähemmän kuin edellisenä päivänä. Viranomaisten mukaan koko maassa on toistaiseksi sairastunut ainakin 68 500 ihmistä. Maailmanlaajuisesti tartuntoja on ilmoitettu yli 69 000.

”Kiina on ostanut maailmalle aikaa”

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan on liian aikaista ennustaa tartuntojen kehityskulkua.

– Kiina on ostanut maailmalle aikaa. Emme tiedä kuinka paljon aikaa, järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi aikaisemmin.

– Pyydämme hallituksia, yrityksiä ja uutisorganisaatioita tekemään yhteistyötä kansamme sopivan hälytystason antamiseksi ilman hysterian liekkejä, Ghebreyesus sanoi.

Hongkongilaisen South China Morning Post -lehden laskurin mukaan yli 9 400 koronaviruksen saaneista on parantunut.

STT

