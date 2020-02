Jopa joka viidennellä 70-vuotiaalla miehellä on nivustyrä – ”Kirurgin olisi aina hyvä arvioida hyvin kookkaat nivustyrät, sillä niissä saattaa olla mukana huomattava osa suolistoa”

Nivustyrä on yleisin kiireetöntä leikkausta vaativa kirurginen vaiva Suomessa. Miehillä riski nivustyrän saamiseen jossain vaiheessa elämäänsä on noin 30 prosenttia, mutta naisilla vain noin 3 prosenttia. Tyrä syntyy, kun vatsaontelon sisältöä työntyy vatsanseinämän läpi ihon alle.

Seuraavaksi yleisimmät tyrätyypit ovat napatyrä ja leikkausarpiin tulevat tyrät. Muut tyrät ovat selvästi harvinaisempia, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan vatsaelinkirurgian erikoislääkäri Ville Falenius.

– Nivustyriä on kaikenikäisillä, mutta ilmenemisessä on kaksi selkeää huippua. Nivustyrä voi olla synnynnäinen, eli sitä ilmenee vauvoilla, tai se voi syntyä iän myötä, eli riski kasvaa iän mukana. Eniten nivustyrää ilmenee 70-80-vuotiailla miehillä, Falenius sanoo.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärin Mari Strengin mukaan 70-vuotiaista miehistä 10-20 prosentilla on nivustyrä.

Se, miksi nivustyrä on miehillä kymmenen kertaa yleisempi kuin naisilla, johtuu nivusen anatomiasta. Epäsuora nivustyrä syntyy, kun vatsaontelon poimu työntyy nivuskanavaa pitkin. Kiveksen suonet ja siemennuora läpäisevät lihaskalvon tästä samasta kohdasta, mistä syystä se on alttiimpi tyrälle.

Ikääntyessä yleistyy suora nivustyrä, joka syntyy poikittaisen vatsalihaksen kalvon venyessä ja antaessa periksi.

Tyrä ei parane itsestään

Faleniuksen mukaan nivustyrä ei synny voimakkaasti ponnistelemalla tai tapaturmaisesti, mutta toisinaan pieni tyrä tulee tällaisessa tilanteessa ensimmäistä kertaa kipeäksi ja sen seurauksena myös tunnistetuksi. Tyrän aiheuttavat rakenteelliset heikkoudet sekä osittain perinnölliset tukikudosten ominaisuudet.

– Tyrän muodostumiseen voi vaikuttaa myös esimerkiksi mittava ylipaino, joka nostaa vatsaontelon sisäistä painetta ja venyttää seinämän tukikudoksia ohuemmiksi. Nämä vaikutukset korostuvat nivustyrää useammin arpiin tulevien tyrien kohdalla, Falenius kertoo.

Nivustyrä aiheuttaa nivuseen pullotuksen, joka yleensä painuu itsestään alas makuulla. Sen voi myös itse painaa piiloon. Toisinaan alueella voi tuntua painetta tai kipua etenkin rasituksen yhteydessä.

Strengin mukaan tyrä ei parane itsestään, vaan se pysyy joko samanlaisena tai kasvaa kokoa. Oireeton tyrä, jonka saa itse painettua pois, ei vaadi leikkausta. Oireilevat tyrät korjataan avoleikkauksessa tai tähystämällä. Molemmissa tekniikoissa tyrä poistetaan ja tyräaukko tuetaan sulamattomalla verkolla.

– Kirurgin olisi aina hyvä arvioida hyvin kookkaat nivustyrät, sillä niissä saattaa olla mukana huomattava osa suolistoa. Näiden korjaamiseen päivystyksessä liittyy komplikaatioriskejä, Streng sanoo.

Tyrä voi alkaa myös kureutua. Tämä tarkoittaa sitä, että tyrän sisällä oleva suolenmutka kuristuu vatsan seinämän aukkoon niin, ettei tyrä pääse palautumaan vatsaonteloon makuulla tai painamalla. Seurauksena on voimistuvaa kipua.

Yllättävä ja kova kipu tyrän alueella on aina syy hakeutua kiireesti hoitoon.

Falenius kertoo, että avoleikkauksen jälkeen nivustyrä uusii noin 3-5 prosentilla leikatuista. Tähystysleikkauksen jälkeen uusimisriski on hieman avoleikkausta suurempi, mutta sen etuna on nopeampi toipuminen ja pienempi hermovaurion riski. Hermovaurio voi johtaa krooniseen kipuun leikkausalueella.

Lasten nivustyrät leikataan aina

Lapsilla nivustyrä on toiseksi yleisin tyrä. Sitä esiintyy muutamalla prosentilla kaikista lapsista ja reilulla kymmenellä prosentilla keskosista. Suurin osa lasten nivustyristä todetaan ensimmäisen ikävuoden aikana, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenkirurgi Topi Luoto.

– Yleisin tyrä lapsilla on napatyrä, jota ilmenee 15-26 prosentilla vastasyntyneistä. Napatyrä paranee yleensä itsestään ennen kuin lapsi täyttää vuoden, Luoto kertoo.

Lasten nivustyrät ovat pääsääntöisesti synnynnäisiä. Tuppilisäke on vatsaontelon tuppimainen uloke, joka sulkeutuu itsestään syntymän aikoihin. Osalla lapsista näin ei käy, ja vatsaontelosta jää avoin reitti nivustaipeeseen, mikä mahdollistaa nivustyrän syntymisen.

– Kaikilla lapsilla tämä ei kuitenkaan johda nivustyrän muodostumiseen. Pojilla nivustyrä on 3-10 kertaa yleisempi kuin tytöillä, Luoto sanoo.

Luodon mukaan tyypillisin oire on kivuton ja pehmeä pullotus nivusalueella lapsen ponnistaessa. Ajan myötä pullotus voi muuttua jatkuvaksi. Lasten nivustyrät hoidetaan aina leikkauksella kureutumisriskin takia.

STT

Kuvat: