Jori Lehterä palasi tiistaina Leijona-julkisuuteen – ”En ole välittänyt yksityisasioistani puhua”

Torstaina jääkiekon miesten EHT-turnauksessa Venäjän kohtaavan Suomen A-maajoukkueen seuratuin pelaaja on keskushyökkääjä Jori Lehterä. Siihen on kaksikin syytä.

Joulun tienoilla 33 vuotta täyttänyt Lehterä palaa Leijonien miehistöön kolmen ja puolen vuoden tauon jälkeen. Suomen iäkkäin pelaaja Lehterä kiekkoili Leijonissa syksyn 2016 World Cupissa.

Toisaalta Lehterä pysyy otsikoissa siviilielämän kiemuroiden takia. Hän sai viime maaliskuussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa neljän kuukauden ehdollisen vankeustuomion huumausainerikoksesta.

Tiistaina Lehterä keskittyi puhumaan jääkiekkoilullisista asioista, eikä kommentoinut huumausainetuomiotaan. Tuomio ei ole lainvoimainen. Asia etenee aikanaan hovioikeuteen.

Kiinnostus mediahiljaisuutta pitänyttä Lehterää kohtaan on ollut suuri.

– Osasin odottaa, että kiinnostusta on. Haastattelupyyntöjä on tullut. En ole välittänyt yksityisasioistani puhua, Lehterä sanoi Helsingissä jääharjoituksen jälkeen.

MM-kisoista puhuttiin

Suomen maajoukkueen GM:llä Jere Lehtisellä oli jo viime keväänä halu palauttaa Lehterä maajoukkueeseen ja kevään MM-kisoihin, jotka huipentuivat Leijonien maailmanmestaruuteen.

– Soiteltiin puolin ja toisin. Päädyttiin silloin siihen, että pysyn poissa, Lehterä muisteli.

MM-hopeaa 2014 Suomen parhaana pistemiehenä ottanut Lehterä tuo Leijoniin EHT-kiertueella rutkasti kokemusta.

– Sitä pitää pystyä käyttämään hyväksi. Kokemusta ja lapsenomainen innostus ovat aika hyvä yhtälö, hän muotoili.

Paluu kirkkaisiin maajoukkuevaloihin ei konkaria jännitä.

– Ei, sillä jääkiekkoa on tullut pelattua ihan tarpeeksi. Otan tämän haasteena.

Peli-ilo palautunut

Lehterä on kääntänyt laskuvoittoisen uransa nousuun vaihdettuaan viime kesänä liigaa ja seuraa NHL:n Philadelphia Flyersista KHL-jättiin Pietarin SKA:han. Nihkeiden NHL-vuosien jälkeen peli on alkanut kulkea.

– Jääkiekko on pitkästä aikaa kivaa. Pelini on KHL:ssä parantunut, mutta vielä on varaa mennä eteenpäin, SKA:n toiseksi paras pistemies (13+14) kertoi.

SKA:lla on poikkeuksellisesti neljä suomalaista keskushyökkääjää, kun Lehterän, Jarno Koskirannan ja Joonas Kemppaisen seuraksi hankittiin kesken kauden Vitjaz Podolskista Miro Aaltonen.

– Mestaruus on SKA:n ainoa tavoite, Lehterä linjaa.

Tuohimaa löi läpi

Suomen maalivahtina pelaava Frans Tuohimaa palaa Leijoniin Lehterää lyhyemmältä tauolta. Tuohimaa debytoi joulukuussa Leijonissa mainiosti, kun Suomi kukisti Moskovan EHT-pelissä Ruotsin 5-1. Tunnetun kiekkosuvun vesa teki ottelun lopussa maalin Ruotsin tyhjään verkkoon.

HIFK-vahti Tuohimaan, 28, lahjat ovat olleet tiedossa, mutta läpimurtoa hidasti vääränlainen asenne.

– Henkinen kapasiteettini ei ollut tasolla, mitä aikuiselta edellytetään. Yhden hyvän pelin jälkeen oli jo NHL mielessä. Et ole koskaan niin hyvä kuin yksi peli näyttää, etkä toisaalta huonomman pelin jälkeen niin huonokaan. Kokonaisuus ratkaisee.

STT

Kuvat: