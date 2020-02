Jos laskiaissunnuntain haluaa viettää mäenlaskussa, kannattaa ottaa pulkka kainaloon ja suunnata Lappiin

Harva pääsee viettämään tätä laskiaissunnuntaita pulkkamäessä. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa on paikoin jopa tavanomaista korkeampia lumipeitteitä, kun taas muualla maassa lumihavainnot näyttävät pääosin nollaa.

Pohjois-Karjalasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella voidaan kuitenkin saada sunnuntai-iltapäivään mennessä 5-10 senttiä lunta.

Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa lunta voi sataa sen verran, että maahan saadaan hetkeksi valkoinen peite.

– Maaperässä on nyt aika paljon lämpövarastoa, kun lauhaa on ollut aika kauan, joten siitä satavasta lumesta varmaan heti aika isokin osa saattaa sulaa. Ei sitä kyllä varmaan kovin paljon jää maahan, kertoo Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta.

Samaan aikaan Keski- ja Pohjois-Lapin rajoilla lunta on paikoin 100-120 senttiä.

Pääosin sunnuntaita vietetään poutaisessa säässä, ja aurinko pilkahtelee välillä. Itärajan tuntumassa voi olla sateita.

STT

