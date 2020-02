Juttuja jää kesken

Poliisit voivat työssään yhä huonommin. Poliiseille tehdyn kyselyn tulokset osoittavat, että kiire ja henkilöstövajaus kuormittavat poliiseja aiempaa enemmän.

Poliisien työn kuormittavuutta lisää kasvanut väkivallan uhka. Myös turhautuminen näkyy, kun tehtäviä jää hoitamatta.

Tulokset selviävät Suomen Poliisijärjestöjen Liiton jäsenilleen viime syksynä tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi runsaat 3 400 poliisia eli noin kolmannes liiton jäsenistä. Vastaajista 58 prosenttia kertoi työhyvinvoinnin heikentyneen. Tärkeimpänä syynä tähän nähtiin työtehtävien määrä suhteessa resursseihin.

Poliisit kertoivat vastauksissaan turhautumisesta, kun tutkinnassa olevia juttuja ei pystytä hoitamaan loppuun ja hälytystehtäviä hoidetaan puhelimen avulla.

Poliisien paineita lisää väkivallan uhka, joka on läsnä työssä yhä enemmän. Kenttäpoliiseista 70 prosenttia on kokenut fyysistä väkivaltaa työssään viimeisen kahden vuoden aikana.

Poliisien kohtaamat asiakkaat ovat aiempaa aggressiivisempia, kunnioitus poliisia kohtaan on heikentynyt ja vastassa on yhä useammin aseita.

Poliisin kokemukset työstään peilaavat hyvin kansalaisten ajatuksiin. Haja-asutusalueella koetaan, että poliisi on kaukana, joten hätätilanteessa ei nopeaan apuun luoteta.

Kansalaiset pitävät turhana myös pikkurikosten kuten polkupyörävarkauksien ilmoittamista poliisille. Niiden tutkintaan ei uskota poliisilla olevan aikaa.

Poliisien viime vuoden tilastot osoittavat, että kansalaisten tuntemukset pitävät myös paikkansa. Ylen selvityksen mukaan poliisi keskeytti viime vuonna lähes 110 000 jutun esitutkinnan. Tyypillisiä keskeytettäviä juttuja ovat nimenomaan pienet omaisuusrikokset ja nakkikioskinujakoinnit.

Tilanne on huolestuttava niin poliisien jaksamisen kuin kansalaisten oikeustajun kannalta.