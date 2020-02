Tulokashyökkääjä Kaapo Kakko on katkaissut kymmenen ottelun pisteettömän putkensa jääkiekon NHL:ssä. New York Rangersin Kakko kirjautti syöttöpisteen Brett Howdenin ylivoimamaaliin ottelussa Dallas Starsia vastaan.

Kakko oli ennen tätä päässyt tehoille viimeksi 2. tammikuuta. Suomalaisen tulokaskauden pistesaldo on nyt 7+10.

Ottelu Rangersin ja Dallasin välillä on yhä kesken. Dallas johtaa kahden erän jälkeen 4-2.

STT