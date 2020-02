Kallis korjaus tai uusi talo

Someron seurakunta pohtii, mitä tehdä Somerniemellä sijaitsevalle seurakuntatalolle. Taloon piti tehdä tänä vuonna ulko- ja ikkunaremontti, mutta marraskuinen vesivahinko muutti suunnitelmat.

Seurakunnan rahaa tarvittiin lattioiden avaamiseen, kuivatukseen ja asbestin poistoon. Kun samassa yhteydessä selvisi, että 45 vuotta vanhan talon peruskorjaus maksaisi yli 200 000 euroa, päätti kirkkoneuvosto tilata luonnoksen uudesta talosta.

Uuteen seurakuntataloon on vielä pitkä matka, ja välttämättä sitä ei tule Somerniemelle koskaan. Jo kirkkoneuvoston päätös luonnosten pyytämisestä on poikkeuksellinen tänä päivänä, kun haja-asutusalueen palveluita karsitaan ja moni seurakunta pyrkii vähentämään kiinteistöjään.

Myös Somerniemen seurakuntatalon kohtalo on puhuttanut vuosien varrella. Someron edellinen kirkkoherra Asko Ojakoski olisi laittanut talon myyntiin, mutta luottamushenkilöt eivät innostuneet asiasta.

Seurakunnan luottamuselimissä on otettu vakavasti somerniemeläisten viesti siitä, että seurakuntatalo on alueella ainoa kokoontumispaikka.

Toisaalta Someron seurakunta on oppinut, että seurakuntatalojen myynti ei ole helppoa. Someron vanhaa seurakuntataloa on yritetty myydä tuloksetta yli kaksi vuotta.

Somerniemen seurakuntatalon pitäminen kohtuullisessa kunnossa tietää seurakunnalle rahanmenoa, on valintana sitten peruskorjaus tai uusi talo.

Uuden talon ylläpito olisi seurakunnalle edullisempaa, sillä nykyisen talon kuluja lisää iso neliömäärä ja öljylämmitys. Toisaalta uusi talo on kertainvestointi, kun taas remontti voidaan jakaa eri vuosille.

Somerniemen seurakuntatalon kohtalosta päättäminen ei ole viime vuosina tiukkaa kulukuuria pitäneelle seurakunnalle helppo juttu. Samaan aikaan Someron kirkon tiiliverhous kaipaa remonttia, jonka suuruutta ei vielä kukaan tiedä.