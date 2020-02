Kameratolpat puhuttavat

Poliisin uudet valvontakamerat ovat nousseet puheenaiheeksi Somerolla. Ohikulkutieltä löytyy kolme mittauspistettä ja neljä kameratolppaa parin kilometrin pätkältä.

Kantatie 52:lla on yhteensä 17 kameratolppaa Raaseporin ja Someron välillä. Muun muassa Salo-tiellä mitataan huhtikuusta alkaen nopeuksia kahdessa paikassa.

Ohikulkutien kameratolppien määrä kohtuullisen hiljaisen maalaiskaupungin tienpätkällä on ihmetyttänyt monia. Ely-keskus on perustellut valvontaa ohikulkutien liikenteen vilkkaudella, liittymien määrällä ja onnettomuustilastoilla (SSS 1.2.).

Tehovalvonta on herättänyt tiellä liikkujissa kahta mieltä. Osa pitää sitä tervetulleena turvallisuuden lisääjänä muistuttamalla, että rajoituksia noudattavalla ei ole hätää.

Toiset taas pelkäävät kameroiden tuovan ongelmia, kun autoilijat keskittyvät muun liikenteen sijasta seuraamaan oman autonsa nopeusmittaria ja tekevät yllättäviä äkkijarrutuksia.

Molempiin kantoihin on perustelunsa.

Ylinopeudet lisäävät liikenteessä riskejä, ja kameravalvonnan on tutkitusti todettu laskevan nopeuksia. Erityisesti kovat ylinopeudet vaarantavat muita tiellä liikkujia.

Kameroiden sijoittelu on saanut kuitenkin myös laajempaa kritiikkiä. Muun muassa Autoliitto on jyrähtänyt, että suunnittelua on johtanut liikenneturvallisuuden sijasta halu kerätä sakkoja.

Sakkorysän syntymiseen on mahdollisuus myös Somerolla. 80-luvulla rakennetun ohikulkutien nopeusrajoitus pudotettiin kolme vuotta sitten 60:stä 50:een kilometriin tunnissa. Kameratolppien avulla halutaan varmistaa, että rajoitusalueen alkaessa nopeudet todella laskevat.

Keskeinen kysymys kameravalvonnassa liittyy asialliseen ja kohtuullisen toimintatapaan. Pienistä rikkeistä rankaisemisesta ei saa tulla itsetarkoitusta.

Kameroiden keskeinen hyöty liittyy holtittomuuden kitkemiseen pois liikenteestä. Autoilijoiden pakottaminen siihen, että heillä on navigaattori varmistamassa varmasti oikeaa ajonopeutta, tuntuu sen sijaan liioittelulta.