Kameratolpat reunustavat Someron ohikulkutietä – 2,1 kilometrin pätkällä neljä valvontapistettä

Someron keskustan sivusta kulkevan ohikulkutien kameravalvonta on herättänyt hämmennystä. Tien 2,1 kilometrin pätkällä on neljä uutta kameratolppaa.

Moni on jo ehtinyt ihmetellä, että onko kyseessä Suomen valvotuin tienpätkä peltipoliisien määrällä mitattuna. Kantatie 52:lla Raaseporin ja Someron välillä on yhteensä 17 kameratolppaa, eli joka neljäs niistä on Someron keskustan tuntumassa.

Liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta myöntää, että osuudella on poikkeuksellisen monta kameratolppaa.

– Helsingintie on Someron keskustan kohdalla melko vilkkaasti liikennöity. Myös risteyksiä on paljon. Kolmas peruste on tien onnettomuushistoria, Klang perustelee.

Vuosina 2009–2019 tieosuudella kirjattiin runsaat 40 onnettomuutta, joista iso osa oli risteyskolareita. Polkupyöräilijä oli mukana kolmessa, mopo kahdessa ja jalankulkija yhdessä onnettomuudessa.

Uudet kameratolpat löytyvät seurakuntakeskuksen risteyksen tuntumasta, Lidlin liittymän luota sekä MH Huolto-osan läheltä. Lidlin luona nopeuksia voidaan mitata molempiin suuntiin, kahdessa muussa paikassa valvotaan vain toisesta suunnasta tulevien ajoneuvojen nopeuksia.

Klang korostaa, että poliisi ehtii harvoin Somerolle valvomaan liikennettä.

– Nyt tarjotaan enemmän valvontaa kameroiden avulla. Kamerat eivät kirjaa vain ylinopeuksia, vaan niiden avulla voi löytää myös kortittoman kuskin tai katsastamattoman auton.

Somerolla keskusteltiin muutama vuosi sitten vilkkaasti keskustan pääkadun liikenneturvallisuudesta. Kaupunki toivoi silloin valvontakameroita Joensuuntielle.

– Nämä viestit on kuultu ja luettu. On saatu myös viitteitä, että valvonta yhdellä tieosuudella vaikuttaa suotuisasti rinnakkaiseen tieverkkoon. Pitää toivoa, että ohikulkutien valvonta hillitsee nopeuksia myös Joensuuntiellä, Klang toteaa.

Kameravalvonnan on määrä alkaa huhtikuussa. Kaikissa uusissa tolpissa ei ole omaa kameraa. Raaseporin ja Someron välillä on käytössä neljä tolpasta toiseen siirreltävää kameraa.

Ohikulkutien nopeusrajoitus laskettiin 60 kilometristä 50 kilometriin tunnissa runsaat kolme vuotta sitten. Alennusta perusteltiin turvallisuudella. Klang ei lupaa nopeusrajoituksen laskua, vaikka kameravalvontaan onkin panostettu.

– Tiellä on useita suojateitä. Nopeusrajoitus on tällöin enintään viisikymppiä, ellei suojateiden kohdalla ole liikennevaloja.

Suojateiden määrä on herättänyt myös ihmetystä, sillä ohikulkutiellä on useita alikulkuja kevyelle liikenteelle. Klang kertoi jo kolme vuotta sitten, että ely pohtii suojateiden vähentämistä (SSS 20.12.2016) .

– Nyt otamme tämän asian kunnolla harkintaan, Klang lupaa.

”Vähemmänkin olisi luullut riittävän”

Somerolainen Piia Peltovako on huomannut ohikulkutien kameratolpat.

– Pienellä matkalla on totta tosiaan aikamoinen määrä kameroita.

Peltovako muistuttaa, että Someron keskustan ohittava pätkä tehtiin 80-luvulla nimenomaan ohikulkutieksi.

– Liikenteen siinä pitäisi olla sujuvaa. Pitää toivoa, että ei aleta sakottaa ihan pienistä ylityksistä. Sekin pelko on, että siirrytään käyttämään enemmän Joensuuntietä, jos rinnakkaistie koetaan kovin hankalaksi.

Peltovako sanoo, että 60 kilometrin nopeusrajoitus tuntuisi ohikulkutiellä kameroiden myötä nykyistä viittäkymppiä järkevämmältä.

– Tiellä on paljon myös Someron ohi menevää raskasta liikennettä.

Somerolainen Anssi Talikka liikkuu työnsä takia paljon autolla ohikulkutiellä. Talikka pitää valvontakameroita sinänsä hyvänä juttuna, mutta…

– Tolppia on lyhyellä matkalla hirveä määrä. Tarvitaanko tällaiselle tielle tosiaan noin monta valvontapistettä, vähemmänkin olisi luullut riittävän? Siitä valvonta on hyvä, että saadaan suuret ylinopeudet pois, Talikka toteaa.

Tien nykyinen nopeusrajoitus on Talikasta hyvä.

– Tiellä liikkuu myös jalankulkijoita.

Someron kameratolppien määrä ihmetyttää myös Vihdin Nummelassa asuvaa Pentti Oksasta. Oksasella on Somerolla kaksi mökkiä.

– Mitä tuolla pätkällä on sellaista, että tarvitaan noin monta kameratolppaa? Yksi valvontapiste olisi vielä ymmärrettävä.

Viidenkympin rajoituksen Oksanen ymmärtää.

– Ohikulkutiellä liikkuu jalan myös vanhempaa väkeä.