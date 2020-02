Vieraslajipuheesta valiokunnassa kuultu kansanedustaja Mäenpää: En ole loukannut mitään kansanryhmää

Kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) ei katso loukanneensa mitään kansanryhmää eduskunnassa viime kesäkuussa pitämässään puheessa. Mäenpään katsottiin rinnastaneen turvapaikanhakijat ja vieraslajit puheenvuorossaan.

Mäenpään mielestä on hyvä, että asia selvitetään.

– Tämä on paisunut äärettömiin mittasuhteisiin joidenkin ihmisten tulkinnoilla tästä puheesta. Mielestäni en ole loukannut mitään ryhmää enkä ole edes maininnut mitään kansanryhmää, Mäenpää sanoi toimittajille eduskunnassa poistuessaan perustuslakivaliokunnan kokouksesta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuuli Mäenpäätä tänään liittyen valtakunnansyyttäjän lupapyyntöön, että tämä voisi asettaa Mäenpään syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Mäenpään mukaan asian käsittely valiokunnassa oli asiallista. Hän ei halunnut suoraan arvioida, onko kansanedustajien sananvapaus vaarassa.

– Itse koen niin, että olen käyttänyt sananvapauttani ja aion käyttää sitä jatkossakin. Jokaisen kansanedustajan on itse mietittäv, onko se vaarassa vai ei, Mäenpää sanoi.

– Hieman yllättynyt olen tämän asian laajuudesta ja siitä, minkälaiset mittasuhteet se on saanut. Kuitenkin käsittääkseni tämä on yhden henkilön Twitter-kommenteista lähtenyt liikkeelle, Mäenpää sanoi viitaten professori Martin Scheininiin.

Mäenpää ei halunnut avata perustuslakivaliokunnassa käytyjen keskustelujen sisältöä toimittajille.

– Niistä ei keskustella täällä käytävillä, ne jääköön tuonne huoneeseen.

”Menee vielä viikkoja”

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan valiokunta jatkaa Mäenpää-asian käsittelyä ensi viikon torstaina, jolloin kuultavaksi on tulossa rikos-, sananvapaus- ja valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita. Lisäksi valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on tulossa tuolloin kuultavaksi valiokunnan kokoukseen.

– Silloin jatketaan asian käsittelyä ja sen juridista puolta. Nyt kuultiin lähinnä Mäenpään oma kertomus asiasta, Ojala-Niemelä sanoi toimittajille.

Myöskään Ojala-Niemelä ei avannut valiokunnassa käytyjen keskustelujen sisältöä. Hänen mukaansa Mäenpää-asian käsittelyyn menee vielä viikkoja.

– Maaliskuulle menee varmasti.

Ojala-Niemelä ei halunnut arvioida, onko kansanedustajien sananvapaus vaarassa.

– Kansanedustajalla on laaja sananvapaus ja mielipiteen ilmaisemisen oikeus, mutta tietenkään ihmisarvoa ei saa loukata. Tässä haetaan nyt sitä rajaa tässä kysymyksessä.

STT

Kuvat: