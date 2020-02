Kapanen iski Toronton tärkeään voittoon jatkoajalla

Kasperi Kapanen on laukonut Toronto Maple Leafsin tärkeään voittoon jääkiekon NHL:ssä. Kapanen iski Toronton 3-2-voittomaalin jatkoajalla Arizona Coyotesin verkkoon.

Suomalaishyökkääjä murtautui läpiajoon ajassa 62.43 ja laukoi kiekon ohi Adin Hillin.

Voitto nosti Toronton ainakin hetkellisesti pudotuspeliviivan paremmalle puolelle itälohkon kahdeksanneksi. Kapanen kasvatti kauden maalisaldonsa 11:een.

New York Islandersin Leo Komarov onnistui maalinteossa toisessa perättäisessä ottelussa. Komarov teki Islandersin viidennen maalin tyhjiin joukkueensa ottaessa 5-3-voiton Philadelphia Flyersista.

Komarov kirjautti ottelussa myös syöttöpisteen.

Maali oli Komaroville vasta kauden kolmas, mutta hän teki maalin myös edellisessä ottelussa Washingtonia vastaan.

Islanders meni avauserässä 3-0-johtoon, mutta Philadelphia tuli toisessa ja kolmannessa erässä tasoihin. Ryan Pulock iski kotijoukkue Islandersin voittomaalin 41 sekuntia ennen ottelun loppua, ja Komarov viimeisteli loppulukemat tyhjiin neljä sekuntia ennen päätössummeria.

Islanders on itälohkossa viidentenä.

Jokiharju syötti Buffalon voittomaalin

Henri Jokiharju sai syöttöpisteen Buffalo Sabresin voittomaaliin, kun Buffalo kaatoi liigajumbo Detroit Red Wingsin kotonaan 3-2.

Ottelu oli kahden erän jälkeen tilanteessa 2-2, mutta Sam Reinhart teki päätöserän avausminuutilla voittomaalin, johon Jokiharju merkittiin syöttäjäksi.

Voitosta huolimatta Buffalo on kaukana pudotuspeliviivasta itälohkon sijalla 13.

Florida Panthers puolestaan otti pudotuspelitaistelun kannalta tärkeän voiton lyömällä New Jersey Devilsin vieraissa 5-3. Florida-kapteeni Aleksander Barkov jäi tehoitta.

Panthers katkaisi kolmen tappion putkensa. Florida on itälohkossa kymmenentenä, kahden pisteen päähän pudotuspeliviivasta.

Viime kauden runkosarjavoittaja Tampa Bay Lightning otti jo kahdeksannen perättäisen voittonsa lyömällä Pittsburgh Penguinsin vieraissa 2-1 jatkoajalla. Tampa nousi vain pisteen päähän itälohkon kärkijoukkueesta Boston Bruinsista.

Tampa Bay aloitti kauden verkkaisesti, mutta on nyt voittanut 20 edellisistä 23 ottelustaan.

STT

Kuvat: