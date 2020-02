Kasvuyritystapahtuma Slushin uusi toimitusjohtaja on Miika Huttunen

Kasvuyritystapahtuma Slushin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Miika Huttunen. Hän aloitti Slushissa vapaaehtoisena vuonna 2014, ja on sen jälkeen vastannut kumppanuussuhteista sekä toiminut viime vuonna Slushin operatiivisena johtajana.

Uudeksi varatoimitusjohtajaksi nousee Oona Poropudas. Hän on aiemmin vastannut Slushin päätapahtuman lavaohjelmasta.

Slushin edellinen toimitusjohtaja oli Andreas Saari.

Tämän vuoden Slush järjestetään marraskuun lopulla Helsingissä. Paikalle odotetaan 25 000:ta kävijää. Tapahtumaa järjestää Startup-säätiön omistama Slush Oy.

Slush järjestettiin ensi kerran vuonna 2008. Suomalaistapahtumasta on järjestetty sisarversioita esimerkiksi Kiinassa.

STT

Kuvat: