Musiikkilegenda Rauli ”Badding” Somerjoen veljentytär, 46-vuotias Katri Somerjoki laulaa perjantaina Nelosella The Voice of Finlandin Ääni ratkaisee -jaksossa. Voicen lavalla Somerjoki upottaa tähtivalmentajiin Madonnan kappaleen Ray of Light.

Katri Somerjoki on tehnyt musiikkia siitä asti, kun hän lauloi lastenlevyllä kuusivuotiaana. Parhaiten hänet tunnetaan yhtenä 1990-luvun pop-yhtye Mascaran solisteista. Mascara kasasi rivinsä uudestaan vuonna 2014 Yleisradion televisio-ohjelmaan We want more ja teki muutamia keikkoja myös viime vuonna.

Somerjoen pitkäaikaisempia bändejä ovat olleet Cat Lee & Co. sekä Katri Somerjoki & Niittisydän. Niissä molemmissa ovat soittaneet kitaristi Stefanos Hirvonen, rumpali Honey Aaltonen ja basisti Timo Tuppurainen; Niittisydämessä myös kitaristi Kari Pulakka. Somerjoen suvun muusikoita vaikuttaa jo kolmannessa polvessa, sillä Katri Somerjoen ja Stefanos Hirvosen poika Max Somerjoki soittaa kitaraa bändissä Grandmother Corn.

The Voice of Finland Nelosella perjantaina 21.2. klo 20.