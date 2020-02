Katse Turkuun

Salon kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalo vetää syksyyn 2022 jatkuvaa projektia, jolla pyritään kasvattamaan Lounais-Suomen kilpailukykyä akkuteknologian avulla.

Salo–Turku–Pori-alueen katsotaan tarjoavan hyvät eväät sekä innovaatioille että yritystoiminnalle. Ensimmäinen tavoite on koota maakuntaan akkuteknologiasta kiinnostuneiden yritysverkosto. Projektin edetessä verkostoa laajennetaan valtakunnalliseksi.

Meyerin Turun telakka on esimerkki yritysten välisestä yhteistyökuviosta. Sen toimittajaverkosto on sekä määrällisesti että maantieteellisesti laaja. Laajuudesta huolimatta alihankkijat ovat pääasiassa joko parinkymmenen kilometrin etäisyydellä Pernosta tai pääkaupunkiseudulla.

Brahea-keskuksen tutkimuksen mukaan hyvässä vauhdissa olevan telakan aluetaloudelliset vaikutukset eivät juuri näy Salossa. Telakan alueella työssä käyvät salolaiset lasketaan kymmenissä, ja yritysten toimitukset ovat rahalliselta arvoltaan vähäisiä. Tilanne ei ole muuttunut siitä, kun edellinen vastaava tutkimus valmistui kaksi vuotta sitten.

Suomen tulevaa kehitystä ennustettaessa puhutaan Helsinki–Turku–Tampere-kasvukolmiosta. Salon kannalta olennainen kysymys on, tapahtuuko kasvukolmiossa kasvua muualla kuin kolmion kärjissä. Uusimpien arvioiden mukaan väestö keskittyy entistä selvemmin juuri niihin.

Asukasluvun kehitys kulkee käsi kädessä työpaikkojen kanssa. Nokian jälkeinen Salo ei ole pystynyt pitämään asukkaita hyvistä palveluista, esimerkiksi laajasta koulu-, kirjasto- ja terveysasemaverkosta huolimatta.

Turun keskustasta on 50 kilometriä Salon torille. Moottoritien varrella vauhdilla kasvavat Turun itäiset osat ovat vielä lähempänä Saloa. Henkinen etäisyys maakunnan suurimman ja toiseksi suurimman kaupungin välillä tuntuu suuremmalta kuin maantieteellinen matka.

Salon on otettava kaikki mahdollinen irti Turun seudun kasvusta. Akkuteknologiahankkeen kaltaiset yhteistyökuviot ovat kannattavia vain, jos niistä on hyötyä muillekin kuin maakuntakeskukselle.