Kaurakirjailija asui siilossa Koskella

Kotitalousopettaja-yrittäjä Arja Elina Laineen suhde kauraan on syvä. Kosken Tapalan kylästä kotoisin oleva Laine asui teinivuosina kesät vanhassa kaurasiilossa, jonne Perttu-isä kunnosti kotoa pois halunneelle tyttärelle huoneen. Bändijulisteilla tapetoidussa kammarissa tuoksui kaura, jota maalaistalossa viljeltiin ja joka on ollut lapsesta asti Laineen lempivilja.

Tämän tarinan ja laajan kauratietämyksensä Laine jakaa lukijoille tammikuussa ilmestyneessä Kaura-kirjassa (Readme.fi). 286-sivuisessa kirjassa on runsaasti tietoa ja paljon reseptejä.

– Kaurasta on moneksi. Tieto kiinnostaa ihmisiä ja kirjaan olen koonnut kaiken tähänastisen tiedon kaurasta, Laine kertoo.

Vegaanisten tuotteiden suosion kasvaessa kaura on yhä trendikkäämpi. Uusia kauravalmisteita ja kauraa sisältäviä elintarvikkeita tulee koko ajan kauppoihin. Kauraleipien, -juomien, -välipalojen, -hiutaleiden, -jauheiden ja -jäätelöiden tarjonta laajenee. Erikoisöljyjen valikoimaan on tullut ensimmäinen suomalainen kauraöljy.

Lempeänmakuinen, luontaisesti gluteeniton kaura sopii useimpien vatsoille. Viljan terveysvaikutukset tunnetaan ja niistä Lainekin kirjoittaa.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA) ja EU ovat hyväksyneet kauralle neljä terveysväittämää. Kaura edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina. Kauran liukoinen kuitu eli beetaglutaani alentaa veren kolesterolia ja tasaa veren sokeritasoa. Kauran kuitu edistää suolen toimintaa.

– Minulla ei ole kohonnutta kolesterolia, mutta jälkeenpäin ajatellen olisi ollut kiva mittauttaa kolesteroli ennen ja yhdeksän kuukauden päästä kirjan synnyttämisen jälkeen. Jos syö tosi kauraista, vaikuttaako se kuinka paljon, hän miettii.

Kauranmakuisessa kirjassa on yli sata Laineen omaa reseptiä leivistä leivonnaisiin ja pääruuista välipaloihin. Herkulliset ruokakuvat on ottanut tytär, Anni-Sofia Savela.

Kaurapuuro ei lapsena kuulunut Arja Elina Laineen herkkuihin. Mieluummin hän leipoi suurista kaurahiutaleista rapeita ja hieman tahmeita kaurakeksejä tai valmisti maistuvia omena-kaurapaistoksia.

Nykyisin myös puuro maistuu. Mieluiten keitettynä, sillä kauran beetaglutaanista saa parhaan hyödyn kunnolla keittämällä. Tuorepuuro tai edes mikrossa valmistettu puuro eivät ole yhtä hyviä vaihtoehtoja.

– Kauralima on ollut mummojen käyttämää lääkettä, Laine kertaa vanhaa viisautta.

Intohimoisesta leipomisesta ja ruoanlaitosta tuli Laineelle ammatti. Hän on työskennellyt pitkään myllyalalla, kehittänyt tuhansia reseptejä ja kokannut televisio- ja radio-ohjelmissa. Oma yritys, Arjan RuokaviestintäOy, on toiminut viisi vuotta. Sen puitteissa hän pitää ruokakursseja, vaikkapa kaurasta.

Laineella on edelleen yhteys Koskelle, jossa hän vierailee säännöllisesti. Siellä asuvat äiti Seija Laine ja veli Juha Laine perheineen.

– Veljellä on viljanviljelytila. Hänkin on tykännyt, että kaura on helppo vilja viljellä. Se menestyy vaatimattomissakin olosuhteissa ja tuottaa silti hyvää satoa.

Laineen elämänikäinen perehtyminen kotimaiseen kauraan jatkuu.

– Toista näin hyvää ainetta kuin kaura, ei ole. Tosi monessa aineessa on yksi puoli ja toinen puoli ja epäilijöitä.

Kaurajauhistäytteiset punasipulit

6–7 isoa punasipulia

2 rkl rypsi- tai kauraöljyä

225 g kaurajauhista

1 rkl kasvisfondia

1 tl suolaa

1 tl savupaprikajauhetta

3 rkl makeaa chilikastiketta

2 rkl tuoretta minttu- tai timjamisilppua tai 1 tl kuivattua maustetta

100 g (2 dl) kuivattuja karpaloita

100 g (2 dl) suolapähkinöitä

150 g aurinkokuivattu tomaatti- tai valkosipulituorejuusto

50 g juustoraastetta

Kuori sipulit ja koverra pois sisimmäiset kerrokset. Silppua osa täytteeksi ja käytä loput ruoanvalmistuksessa.

Nosta sipulit uunivuokaan, voitele öljyllä ja pehmennä 175-asteisessa uunissa noin10 minuuttia.

Kuumenna öljy pannulla. Paahda hienonnettu sipuli ja kaurajauhis nopeasti. Mausta seos hyvin. Ota pois liedeltä ja lisää seokseen karpalot, pähkinät ja tuorejuusto.

Ota sipulit uunista ja nosta uunin lämpötila 225 asteeseen. Lusikoi täyte sipulien sisälle ja ripottele pinnalle juustoraastetta.

Paista uunin keskitasolla 10–15 minuuttia niin, että juusto on sulanut kauniin väriseksi.

Voit tehdä samalla täytteellä myös paprikoita. Tarvitset neljä isoa paprikaa. Halkaise ne ja poista siemenet. Tee muutoin ohjeen mukaan.

Vinkki. Juustot voi korvata vegaanisilla valmisteilla.

Välipalapatukat

2 banaania tai 200 g omenasosetta

3 dl kuitupitoisia pikakaurahiutaleita

½ dl kaura-, rypsi- tai pähkinäöljyä

1 dl (50 g) kuivattuja, pehmeitä taateleita tai viikunoita

1 dl (50 g) kuivattuja karpaloita, puolukoita tai mustikoita

hiven suolaa

Kuori banaanit, laita ne kulhoon ja soseuta haarukalla tai käytä omenasosetta. Sekoita joukkoon hiutaleet ja öljy. Lisää kuivatut hedelmät ja marjat pieniksi pilkottuina. Mausta varovasti suolalla. Sekoita aineista paksu massa.

Levitä massasta pellille 9 pötköä ja muotoile ne käsin patukoiksi. Paista 200 asteessa uunin keskitasolla 15–20 minuuttia, kunnes ne ovat kauniin värisiä. Ota pelti pois uunista ja anna jäähtyä.

Porkkana–nyhtökaura-makaronilaatikko

100 g aurinkokuivattua tomaattia suikaleina ja öljyä

1 iso sipuli

2–3 (100 g) porkkanaa

5 dl (200 g) kaura-porkkanamakaronia

240 g maustamatonta nyhtökauraa

1 tl suolaa

1 tl currya

1 tl paprikajauhetta

1 tl oreganoa

hiven hienonnettua valkopippuria

1 l kaurajuomaa tai maitoa

Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.

Levitä tomaattisuikaleet ja uunivuoan pohjalle ja lorauta päälle pieni määrä tölkin öljyä.

Hienonna sipuli ja suikaloi porkkanat penneiksi. Sekoita ne vuokaan. Lisää joukkoon makaronit ja nyhtökaura. Mausta seos ja sekoita kaikki aineet vuoassa. Kaada neste päälle.

Kypsennä uunin alatasolla noin 40 minuuttia kahdessa pienemmässä vuoassa tai noin 50 minuuttia yhdessä isossa vuoassa. Sekoita ruokaa kerran tai pari paiston alkupuolella ja puolivälissä, jotta makaronit kypsyvät tasaisesti.

Anna laatikon vetäytyä hetki uunista ottamisen jälkeen.

Ohjeet: Arja Elina Laine

Tiesitkö tämän?

Kaura käy kääreeksikin

Kauraruoat sopivat hyvin painonhallintaan. Kaurakuitu hidastaa ruoan sulamista ja pitää verensokerin tasaisena, mikä hillitsee mielitekoja.

Leipomoteollisuus on onnistunut leipomaan gluteenittomasta eli sitkottomasta kaurasta 100-prosenttista kauraleipää.

Kauraleipä-nimeä saa käyttää leivästä, jossa kauran osuus on vähintään 50 prosenttia viljaraaka-ainemäärästä. Alle puolet kauraa sisältävää leipää pitää kutsua esimerkiksi vehnä-kauraleiväksi tai kaurasekaleiväksi.

Kauran kuorta voidaan käyttää paperin valmistukseen. Luken HerääPahvi!-hanke selvittää kasvintuotannon sivutuotteiden hyödyntämistä elintarvikepaperin ja -kartongin valmistuksessa.

Kuoresta ryhdytään valmistamaan ksylitolia. Fazerin tuotantolaitos valmistuu Lahteen tänä vuonna.

Kauran hyviä öljyjä käytetään kosteusvoiteissa ja hiustenpesuaineissa.

Lähteet: Kaura-kirja, ruokavirasto, Leipätiedotus