Kehitysvammaisilla työllistämiskokeilu – parasta on palkka

– Palkka antaa motivaatiota tehdä työtä. Että ei ole ihan pilkkahinnalla, Ismo Lehtonen Perniöstä sanoo.

Lehtonen työskentelee Perniön yhteiskoulun valmistuskeittiössä. Hänen tehtäviinsä kuuluu puhtaiden astioiden paikalleen laittaminen ja toisinaan myös astioiden ja aterimien esipesu. Tätä työtä hän on tehnyt 25 vuotta, kauemmin kuin kukaan keittiön nykyisistä työntekijöistä.

Korvaukasena työstä on maksettu työosuusrahaa, mutta viime syksynä tilanne muuttui. Lehtonen pääsi mukaan Salon kaupungin kehitysvammahuollon ja työllisyyspalveluiden kokeiluun. Kokeilussa viisi kehitysvammaista aikuista on saanut määräaikaisen työpaikan kaupungin eri palvelualueilta.

Työ ei ole muuttunut, mutta se on palkkatyötä avotyön sijasta. Ero on suuri. Kuukausipalkka on kolminkertainen verrattuna työosuusrahaan, joka on päivässä 12 euroa.

– Palkka antaa liikkumavaraa. Rahaa menee ruokaan ja vaatteisiin ja vähän jää säästöön. Minulle on opetettu kotona, että minkä kuukaudessa tienaa, sitä ei saa laittaa tasaiseksi, Lehtonen naurahtaa.

Ismo Lehtosen työpäivä alkaa 7.45 ja päättyy puolilta päivin ruokailuun. Työajan mitoitus on suunniteltu yhdessä työnohjaaja Kari Lottosen kanssa, joka on kaikkien kokeilussa mukana olevien työhönvalmentaja.

Työntekijöille on tehty kaupungin kanssa työsopimukset ja tehtäväkuvaukset ja työaika on suunniteltu niin, että palkka ei vaikuta eläkkeeseen tai muihin etuisuuksiin.

– Olemme yhdessä Ismon kanssa juosseet Kelassa ja verotoimistossa. Vaikka olen työhönvalmentaja, kaikki viisi tietävät omasta työstään paljon enemmän kuin minä, Lottonen toteaa.

Hän pitää työkokeilua onnistuneena. Huono puoli on, että näillä näkymin se päättyy toukokuussa.

– Voisiko kaupungin budjettiin laittaa lisää rahaa työkokeiluun? Tämä on kaikille hyödyksi, eikä kyse ole isosta rahasta. Tai voisiko joku firma kiinnostua ottamaa kehitysvammaisia työkokeiluun?

Ismo Lehtonen kuuntelee Lottosta mietteliäänä.

– Kehitysvammaisia kohtaan on ennakkoluuloa. Ajatellaan, että meissä on kauhea valvominen ja ohjaaminen, eikä viitsitä ottaa töihin, jos jotain sattuuu. Voisivat katsoa itseään peilistä, Lehtonen tuhahtaa.

Lehtonen on käynyt peruskoulun jälkeen Perttulan erityisammattikoulua ja valmistunut varastoapulaiseksi. Ennen keittiötöitä hän oli Perniön työkeskuksessa ja teki erilaisia alihankintatöitä.

– Tuntui, että kyvyt menivät hukkaan. Tästä työstä tykkään, se on mieleistä. Täällä on hyvä henki ja välillä vitsitkin lentävät.

Hän täyttää syksyllä 50 vuotta ja on suunnitellut laittavansa pillit pussiin tämän vuoden lopussa. Työvuodet tuntuvat olkapäissä ja polvissa.

Kokopäiväisesti eläkkeellä ollessa aikaa jää entistä enemmän geokätköilylle, jota hän harrastaa veljensä kanssa Salossa, mutta myös kauempana Varsinais-Suomessa.

– Geokätköilyssä pääsee ulos ja näkemään paikkoja, joihin ei muuten tulisi mentyä.

Kokeilusta kohti pysyvämpää mallia

Vuosi sitten Salossa alkanut vammaisten ja kehitysvammaisten työllistämiskokeilusta on hyviä kokemuksia.

– Kokeilun päätavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli kehitysvammaisten palkkatyöhön työllistymiseen kaupungin palvelualueilla, kertoo työtoiminnan vastaava ohjaaja Teresa Hirvelä Salon työ- ja toimintakeskuksen Perniön toimintakeskuksesta.

Avotyössä kaupungilla olleilta työntekijöiltä kysyttiin halukkuutta osallistua vapaaehtoiseen palkkatyökokeiluun. Osallistujia on ollut viisi.

– Kaikki ovat ylpeitä työstään, Hirvelä kertoo kokeilun sujumisesta.

Kaupungin työllisyyspalvelut ovat varanneet määrärahan kokeilua varten. Viime helmikuusta vuoden loppuun rahaa kului 22 000 euroa. Kokeilulle saatiin jatkoaika toukokuun loppuun. Rahaa on varattu 35 000 euroa.

Lisäksi kehitysvammahuollossa on aloitettu työhönvalmennuskurssit palkkatyöstä kiinnostuneille. Ensimmäinen kurssi on pidetty ja toinen jatkuu vielä.

Toiveissa on, että myös yritykset ja muut työllistävät tahot työllistäisivät kehitysvammaisia ja muita osatyökykyisiä.