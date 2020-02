Kemian alalle kaivattu työehtosopimus – kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset noudattavat teknologiateollisuuden linjaa

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto ovat hyväksyneet kemian alan työehtosopimuksen eilisen neuvottelutuloksen mukaisesti. Osapuolet kertoivat asiasta yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Sopimus ei sisällä kiky-tunteja, joilla työaikaa oli aiemmin pidennetty 24 tunnilla korvauksetta. Sopimus korottaa palkkoja 3,3 prosenttia 25 kuukauden ajalta.

Samalla ammattiliitto Pro ja Kemianteollisuus ilmoittivat omasta työehtosopimuksesta kemian alan toimihenkilöille. Sopimus on linjassa Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelutuloksen kanssa, Kemianteollisuus kertoo verkkosivuillaan. Yhteensä torstaina hyväksyttyjen sopimusten piirissä on runsaat 20 000 työntekijää.

Kikyn tilalle uusia työaikamalleja

Kiky-tuntien tilalle on luotu uusia työaikamalleja, jotka työnantajia edustavan Kemianteollisuuden työmarkkinajohtajan Minna Etu-Seppälän mukaan palvelevat tuotannon ja kausivaihtelun tarpeita ja lisäävät käyntiaikaa. Hänen mukaansa kiky-tunneista saatu hyöty pystytään uusilla toimintamalleilla toteuttamaan nopeammin ja varmemmin.

– Tässä on meidän toimialalle soveltuva malli. Vaikka nämä työaikamallit eivät varmaan niin kummallisilta näytä, olemme hieroneet niitä pitkään. Näkemykseni mukaan ne eivät ole monistettavissa muille aloille sellaisenaan, kaikkien alojen pitää katsoa oma tilanteensa, Etu-Seppälä sanoi.

Työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto korosti, että uusista työaikaratkaisuista huolimatta vuosittainen työaika ei lisäänny.

– Teollisuusliitto on nyt hyväksynyt 17 työehtosopimusta. Kaikissa niistä kiky-tunnit on tavalla tai toisella neuvoteltu joko kokonaan pois tai muuten hoidettu niin, että kullekin alalle on löydetty ratkaisuja, jotka vahvistavat kustannuskilpailukykyä mutta vievät palkattomat talkootunnit pois, Aalto sanoi.

– Teollisuusliitolla on vielä neuvottelematta 16 sopimusta ja lähdemme siitä, että nämä tehdyt sopimusratkaisut ohjaavat sitä, mitä pyrimme neuvottelemaan myös muille aloille.

Lakko olisi alkanut maanantaina

Kiky-tuntien kohtalo on ollut työmarkkinakierroksella toistuvan huomion kohteena. Työntekijäjärjestöt ovat laajasti tavoitelleet niiden poistamista, kun taas työnantajajärjestöt ovat puolustaneet niitä. Asetelma on hiertänyt esimerkiksi parhaillaan neuvoteltavissa metsäteollisuuden työehtosopimuksissa.

Aiemmin kiky-tunnit poistuivat Teollisuusliiton ja Teknologianteollisuuden välisestä sopimuksesta, joka syntyi tammikuun alussa. Kyseisessä sopimuksessa kiky-tunnit olivat kirjattuna erilliseen lisäpöytäkirjaan, mutta esimerkiksi kemian alalla niistä olisi sovittu suoraan itse sopimuksessa.

Sopujen myötä kemian alaa uhannut lakko peruuntuu. Lakko olisi alkanut ensi maanantaina. Kaksiviikkoisen lakon oli tarkoitus käynnistyä jo tammikuun viimeisellä viikolla, mutta työministeri Tuula Haatainen (sd.) siirsi sen alkua kahdella viikolla.

STT

