Kemiönsaaren susilauma hajoamassa

Kemiönsaarella auton alle tammikuun lopulla jäänyt susi on tunnistettu synnyttäneeksi naaraaksi. Näin ollen sen epäillään olleen Kemiönsaaren susilauman alfanaaras, mutta lopullinen varmistus saadaan dna-testistä.

Jos testitulos varmistaa asian, lauma hajoaa.

– Todennäköisesti pennut lähtevät harhailemaan, arvioi Varsinais-Suomen riistapäällikkö Mikko Toivola Riistakeskuksesta.

Ilmeisesti suunta on kohti pohjoista, sillä nyt ei ole jäitä, joita myöten sudet voisivat edetä. Selvin reitti niille olisi pohjoinen, jonne saarelta ei ole pitkä matka edetä uiden.

Hän sanoo, että muutenkin ajankohta olisi sellainen, että pennut alkaisivat erkaantua laumasta, sillä susilla on kiima-aika. Tuolloin alfanaaras ja -uros valmistautuvat lisääntymään.

Sudet ovat aiheuttaneet paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa, mutta myös muuten. Toivola sanoo, että Kemiönsaarelta on tullut paljon havaintoja.

– Vankka tieto on, että Kemiönsaarella on ollut yksi lauma, hän sanoo.

Tämän lauman alfapari on jo aiemmin dna-testeillä todettu olevan sisaruksia, jotka ovat lisääntyneet keskenään. Toivola mukaan tämä on harvinaista.

Viime vuonna susipariskunta sai viidestä kuuteen pentua, minkä lisäksi laumaan jäi ilmeisesti edellisestä pentueesta vanhempi naaraspentu niin sanotuksi lapsenvahdiksi.

Toivolan mukaan lauma on liikkunut enimmäkseen Kemiönsaaren keskiosissa.

Vaikka lauma ei hajaantuisikaan tähän aikaan vuodesta, nuoret sudet harhailisivat eri puolilla saarta. Toivola sanoo, että pennut eivät ole kovin viisaita, vaan törmäilevät ja eksyvät erilaisiin paikkoihin.

Hän on kuullut Kemiönsaarelta myös läheltä piti tilanteista kotikoiran kanssa.

– Tätä pitää seurata, tuleeko se uudestaan ja puututtava tilanteeseen, hän sanoo.

Ensimmäinen toimenpide olisi suden karkottaminen, mikä on kuitenkin hyvin hankalaa.

Toivola sanoo, että myös tiedon jakaminen olisi tärkeää. Hänen mukaansa on tärkeää tiedostaa, että asuu susialueella.

Kotikoiria ulos illalla irtipäästävien on hyvä tietää, että susialueella nuoret pennut harhailevat nyt.

Susihavaintoja on tehty myös muun muassa Marttilassa, jossa viime talvena havaittiin kokonainen lauma. Toivola muistuttaa, että dna-testien perusteella lauma tunnistettiin Pöytyän susiksi, jotka olivat kierrelleet Marttilassa saakka.

Marttilasta on tänäkin vuonna saatu havaintoja susista, joiden alkuperää Toivola ei arvuuttele.

– Yksittäisiä susia kulkee ristiin rastiin, joten on vaikea sanoa, mistä Marttilassa havaitut sudet tulevat, hän muistuttaa.

Sauvossa tehty havainto on hänen mukaansa sen sijaan helpompi, sillä Kemiönsaari on niin lähellä, että susi voi olla sieltä.

Toivola kertoo, että sudet voivat liikkua päivässä kymmeniä kilometrejä.

Pihalla näkyvään suteen kannattaa suhtautua harkiten

Susiin ei riistapäällikkö Mikko Toivolan havaintojen mukaan suhtauduta enää yhtä paniikinomaisesti kuin joku vuosi sitten, jolloin tällaisia puheluja tuli runsaasti.

Pihalla näkyvään suteen Toivola neuvoo kuitenkin suhtautumaan harkiten.

– Jos susi on pihalla paikoillaan, aina kannattaa miettiä hetki, hän sanoo.

Jos susi ei lähde pihalta, kun ihminen menee ulos, on hänen mukaansa syytä olla huolissaan.

Sen sijaan sellainen susi, jonka näkee vaikkapa talon ikkunasta etenevän ohi suoraviivaisesti esimerkiksi pellon poikki, ei ole hänen mukaansa pihasusi. Hän sanoo, että tällainen erittely on tehty uuteen suden kannanhoitosuunnitelmaan.

Itse suden erottamiseksi kotikoirasta Toivola antaa nyrkkisäännön: susi kulkee aika suoraviivaisesti eteenpäin verrattuna koiran etenemiseen.

Vaikka eläin onkin arka, se ei kuitenkaan pelkää autoja, joihin se on tottunut.

– Kun ihminen tulee autosta ulos, susi yleensä katsoo ja lähtee sitten pois, Toivola kuvailee.