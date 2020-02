LP Salon jatkoonpääsy lentopallon naisten Mestarien liigan alkulohkosta oli täyttä utopiaa lokakuun lopusta lähtien. Tuolloin arvottiin lohkot, ja nyt helmikuun alussa kaikki teoreettiset mahdollisuudetkin ovat menneet.

– Meidän olisi pitänyt satsata kymmenen miljoonaa euroa, eikä sekään olisi välttämättä riittänyt jatkoon, totesi osuvasti päävalmentaja ja urheilutoimenjohtaja Tomi Lemminkäinen joukkueestaan, jonka kauden kokonaisbudjetti on pienehkö kuusinumeroinen luku.

Urheilulliset panokset ovat matalat sikälikin, että pelit eivät millään joukkueella edellisestä salolaisten Mestarien liigan visiitistä poiketen jatku tällä kertaa CEV Cupin puolella.

Kaikesta edellä mainitusta huolimatta ja myös siitä johtuen keskiviikkona Salohallissa pelataan erittäin merkittävä ottelu. LP Salo kohtaa puolalaisen Budowlani Lodzin viimeistä edellisessä lohkon ottelussa kello 18.30 alkaen.

Perusteluja pelin merkittävyydelle:

1) Illan ottelu on lohkossa ainoa, jonka LP Salo voi realistisesti ajateltuna voittaa.

– Lodz on ottelun suosikki. Mutta jos pystymme pelaamaan samalla tasolla kuin viime viikolla ottelussa Hämeenlinnaa vastaan ja kaksi ensimmäistä erää Nurmoa vastaan, silloin taistelemme tasapäisesti heidän kanssaan, Lemminkäinen laskee.

2) Kukaan ei tiedä, milloin Salossa pelataan seuraavan kerran Mestarien liigaa. Euroopan huippusarjan ovet eivät avautune suomalaisille jatkossakaan joka vuosi – eikä LP Viesti ole enää automaattinen kyseisen lohkovaihepaikan saaja.

3) Kilpaurheilussa voittaminen on keskimäärin häviämistä mukavampaa, oli sarjataso ja ”panokset” mitkä tahansa. Bonuksena olisi ensimmäinen voitto ikinä suomalaiselle naislentopallojoukkueelle Mestarien liigan lohkovaiheessa.

Lodzin suosikkiasema on kiistaton. Se voitti marraskuun lopussa pelatussa keskinäisessä ottelussa kaksi ensimmäistä erää niin sanotusti pystyyn, kunnes tapahtumat tasoittuivat roimasti lopulta 3–1 päättyneessä kamppailussa. Osaltaan asiaan vaikutti Lodzin pelaajiston kierrätys kolmannessa erässä.

LP Salon pelaajatilanne on marraskuun päiviä heikompi. Jo tuolloin sivussa olleen keskitorjujan Kayla Hanelinen lisäksi kentän laidalla on tänään passari Viktoriia Tuchashvili. Näin Veda Mansikkaviita on pelaavan kokoonpanon ainoa passari.

Budowlanin 194-senttisen ukrainalaishakkurin Anastasiia Kraiduban kaltaista pelaajaa ei salolaisten riveistä löydy. Nea Haataisen pituus on 186, muiden kokoonpanosta löytyvien pelaajien korkeintaan 183 senttimetriä. Vastustajista seitsemän pelaaja ovat vähintään 184-senttisiä.

– Heidän torjuntavoimansa on meille haaste, kuten se on tämän tason otteluissa suomalaisjoukkueille järjestään, Lemminkäinen mainitsee.

Budowlani on LP Salon tavoin hävinnyt kaikki kolme otteluaan turkkilaisjoukkueita vastaan erin 0–3. Lodz on kuitenkin kerännyt näissä kohtaamisissa yhteensä 35 eräpistettä salolaisia enemmän, ja viimeisimmässä Fenerbahce-pelissä se ylsi jokaisessa erässä vähintään 20 pisteeseen.

Kraiduba takoi viimeksi LP Saloa vastaan massiiviset tehot 25/+19.

Kotivoittoa tai ainakin kelpo mahdollisuuksia siihen puoltaa kuitenkin muutama seikka. Niistä tärkein on se, että LP Viestin pelaaminen ilman Hanelinea ja Tuchashvilia on parantunut pikkuhiljaa. Mansikkaviita on saanut kokemusta jo varsin kovista paikoista.

Oma merkittävyytensä on myös vastustajan kapteenin Charlotte Leysin hiljattaisella poistumisella joukkueesta. Hänet tilalleen tullut kiinalaispelaaja Kaiyi Ren ei ole pelikelpoinen keskiviikon ottelussa.

– Leysin lähteminen heikentää ennen kaikkea heidän vastaanottopelaamistaan. Sitä meillä on mahdollisuus hyödyntää, kun meidän oma syöttöpelimme on mennyt vähän parempaan suuntaan, Lemminkäinen miettii.

Syöttämisen parantuminen liittyy omalta osaltaan Nea Haataiseen, jonka pelaamisen taso on noussut muutenkin merkittävästi marraskuisen Puolan vierailun jälkeen. Tuolloin keskitorjujana pelasi suurimmaksi osaksi Inka Mehtola, mutta nyttemmin Haatainen on naulannut paikkansa aloitusseitsikossa.

Taso on noussut myös hakkuri Katarina Pilepicillä, joka valittiin tammikuussa jo kolmatta kertaa peräkkäin kotimaan Mestaruusliigan tähdistöön. Hyvänä päivänään LP Salolla on edellytyksiä vastata kotisalissa vastustajan hyökkäyspeliin.

– Kraiduba on kova, mutta paikoitellen myös ailahteleva hakkuri. Se nähtiin Puolan pelin voittamassamme kolmannessa erässä, joka oli häneltä sen ottelun selvästi heikoin. Ylipäätään heidän hyökkäyksensä ovat sellaisia, joita meillä on oikeasti mahdollisuus puolustaa peliin toisin kuin monesti turkkilaisia vastaan, Lemminkäinen huomauttaa.

Budowlani Lodz on voittanut Puolan liigassa 11 ja hävinnyt kuusi ottelua. Kaksi maan kovinta joukkuetta löytyvät tällä kertaa CEV Cupin puolelta.

Kuinka moni saapuu eurolla europeliin?

LP Salo toteuttaa seurahistoriassaan toista kertaa niin sanotun Eurolla Europeliin -kampanjan. Lippukampanjalla pyritään saamaan Salohallin lehterit mahdollisimman täyteen.

Ensimmäisen vastaava tapahtuma järjestettiin viime kaudella CEV Cupissa. Tuolloin tavoiteltiin tai ainakin toivottiin täyttä hallia – lopulta Asterix-ottelun yleisömääräksi muodostui 1 205.

Täsmälleen sama luku kirjattiin tämän kauden ensimmäisestä Mestarien liigan kotiottelusta Eczasibacia vastaan. Seuraavassa Fenerbahce-pelissä mentiin ensimmäistä kertaa LP Salon Mestarien liiga -historiassa kolminumeroiseen yleisömäärään (873).

– Odotan, että keskiviikkona yleisömäärä on nelinumeroinen. Tämä on kuitenkin viimeinen kotipeli ja realistisesti ajateltuna ainoa, jossa meillä on mahdollisuus voittaa. Muissa peleissä on tultu katsomaan maailmantähtiä, pohtii Tomi Lemminkäinen.

– Kokonaisuuden ja jatkon kannalta tällainen vastustaja on paras mahdollinen: meitä kovempi, mutta voitettavissa oleva. Se kehittää pelaajia, ja Suomessa voimme pelata riittävästi niitä otteluita, joissa vastustaja on meitä heikompi, hän lisää.