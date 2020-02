Kiinan raportoimat koronavirukseen sairastuneiden määrät ovat jyrkässä nousussa. Koko maassa on eilisen jälkeen vahvistettu 2 590 uutta tartuntaa, viranomaiset kertoivat. Yli 1 900 niistä on todettu virustartuntojen keskiössä olevassa Hubein maakunnassa.

Tuoreiden lukujen myötä Manner-Kiinassa on nyt ainakin 14 300 vahvistettua tartuntaa.

Myös virukseen kuolleiden määrä nousee yhä. Viranomaisten mukaan virukseen on kuollut yhteensä ainakin 304 ihmistä.

STT

