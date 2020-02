Kiinan koronaviruksen uhriluku on kasvanut yli neljänsadan. Viranomaisten tiistaina julkistamien uusimpien lukujen mukaan virus on tappanut Kiinassa 425 ihmistä.

Edellispäivään verrattuna uusia kuolonuhreja on 64.

Hubein maakunnan viranomaiset vahvistivat myös yli 2 300 uutta tartuntatapausta. Yhteensä tartuntoja on Kiinassa jo lähes 20 000.

Uusi koronavirus on levinnyt myös yli 20 maahan Kiinan ulkopuolelle.

STT

