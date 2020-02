Kiinan koronaviruskuolemien määrä nousi yli kahden tuhannen

Kiinassa koronavirukseen on tähän mennessä kuollut yli 2 000 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Tartuntojen keskiössä Hubein maakunnassa on eilisen jälkeen kuollut yli 130 ihmistä.

Uusia tartuntoja on maakunnassa todettu eilisen jälkeen noin 1 700. Kiinan viranomaisten raportoimat uusien tartuntojen määrät ovat olleet viime päivinä vähenemään päin.

Yhteensä Manner-Kiinassa on todettu ainakin yli 74 000 tartuntaa. Lisäksi muualla maailmassa on kerrottu yhteensä noin tuhannesta tartunnasta.

Ensimmäiset uutiset koronaviruksen leviämisestä tulivat Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista joulukuun lopulla.

STT

