Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä nousee yhä – uusia tartuntoja vähemmän kuin edellisinä päivinä

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä nousee yhä. Tartuntoja on nyt yhteensä yli 1 660. Uusia kuolemia kerrottiin olevan 139, mikä on uutistoimisto Bloombergin mukaan saman verran kuin eilen.

Tartuntojen keskuksessa Hubein maakunnassa on todettu yli 1 840 uutta tartuntaa. Kyseessä on kolmas perättäinen päivä, kun uusia tartuntoja on raportoitu vähemmän kuin edellisenä päivänä. Koko maassa yli 68 000 ihmistä on sairastunut.

Kiinan ulkopuolella koronavirus on tappanut neljä ihmistä. Eilen kerrottiin ensimmäisestä kuolemasta Aasian ulkopuolella, kun kiinalaisturisti kuoli Ranskassa. 80-vuotias mies oli kotoisin Hubein maakunnasta.

Kolme muuta kuolivat Japanissa, Filippiineillä ja Hongkongissa.

”Kiina on ostanut maailmalle aikaa”

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan on liian aikaista ennustaa tartuntojen kehityskulkua.

– Kiina on ostanut maailmalle aikaa. Emme tiedä kuinka paljon aikaa, järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi aikaisemmin.

– Pyydämme hallituksia, yrityksiä ja uutisorganisaatioita tekemään yhteistyötä kansamme sopivan hälytystason antamiseksi ilman hysterian liekkejä, Ghebreyesus sanoi.

Hongkongilaisen South China Morning Post -lehden laskurin mukaan yli 8 100 koronaviruksen saaneista on parantunut.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-15/american-falls-ill-after-cruise-as-2-200-head-home-virus-update?srnd=premium-asia

https://www.scmp.com/news/world/article/3050824/chinas-hubei-province-reports-139-new-coronavirus-deaths-and-1843-newly

STT