Kiinassa koronavirukseen on kuollut jo yli 1 500 ihmistä – nyt desinfioidaan jo seteleitä viruksen leviämisen estämiseksi

Kiinassa koronavirukseen on tähän mennessä kuollut ainakin yli 1 500 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Uusia viruskuolemia on ainakin 143.

Uusia tartuntoja on eilisen jälkeen todettu yli 2 600. Eilen uusia tartuntoja todettiin noin kaksinkertainen määrä.

Kiinassa on alettu desinfioida ja varastoida käytettyjä seteleitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kiinan keskuspankin mukaan pankit käyttävät ultraviolettia valoa tai korkeita lämpötiloja setelien puhdistamiseksi. Käteisrahat pannaan sen jälkeen varastoon viikoksi tai kahdeksi, ennen kuin ne päästetään uudelleen kiertoon.

Keskuspankin varapääjohtaja Fan Yifei ilmoitti, että pankkeja on kehotettu antamaan asiakkailleen uusia seteleitä aina kun mahdollista.

Koko maassa yli 66 000 ihmistä on sairastunut virukseen. Tartunnoista suurin osa on todettu Hubeissa, jonka pääkaupungista Wuhanista viruksen uskotaan lähteneen leviämään joulukuun lopussa.

Mistä ruokaa?

Wuhanin eristystoimet kovenevat, sillä ihmisten liikkumista on rajoitettu yhä enemmän. Uutistoimisto Bloombergin mukaan kaupunkilaiset eivät saa poistua naapurustoistaan. Ainoa hyväksyttävä syy poistua on hoitoon hakeutuminen.

Epäselvää on, miten kaupungin asukkaat saavat esimerkiksi ruokaa. Muissa eristetyissä kaupungeissa ihmiset ovat silloin tällöin saaneet käydä ostamassa elintarvikkeita.

Lääkäreillä pulaa suojista

Viranomaisten mukaan hoitohenkilökunnasta yli 1 700 on sairastunut virukseen. Kuusi on kuollut.

Lääkärien ja hoitajien riski saada tartunta on suuri etenkin siksi, että hengityssuojaimista ja muista suojavarusteista on pulaa. Esimerkiksi Wuhanissa monet lääkärit joutuvat kohtaamaan potilaat ilman suojamaskeja tai käyttämään uudelleen samoja suojavarusteita, vaikka niitä pitäisi vaihtaa uusiin säännöllisesti.

Kiina kertoi pari päivää sitten muuttaneensa tartuntojen määrittelytapaa, mikä nosti raportoitujen tartuntojen määrää merkittävästi. Torstaina tartuntojen määrän kerrottiin kasvaneen lähes 15 000:lla edeltävän päivän lukuun verrattuna.

Tuolloin tartuntoihin lisättiin kliinisesti vahvistetut tapaukset, jotka oli todettu esimerkiksi kuvantamalla. Aikaisemmin tartunta määriteltiin uutistoimisto AFP:n mukaan laboratoriotesteillä.

STT

Kuvat: