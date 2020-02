Kiinassa koronaviruksen kuollut jo ainakin 560 ihmistä, tartunnan saaneita 28 000

Kiinassa uuden koronaviruksen kuolleisuusluvut jatkavat jyrkkää nousuaan. Kuolleita on nyt ainakin 563, kun maan viranomaiset kertoivat 73 uudesta kuolemasta eilisen jälkeen. Kuolemista 70 raportoitiin tartuntojen keskiössä olevasta Hubein maakunnasta.

Tartunnan saaneita on Manner-Kiinassa yhteensä ainakin 28 000. Hubeista uusia tartuntoja raportoitiin vuorokaudessa lähes 3 000 ja noin 700 muualta maasta. Kiinan julkisuuteen kertomat kuolleiden ja vahvistettujen tartuntojen määrät ovat olleet selkeässä nousussa jo lähes parin viikon ajan.

Hubeissa sijaitsevan Wuhanin viranomaisten mukaan kaupungilla on vaikeuksia löytää sairaalapaikkoja kaikille tarvitseville.

STT

Kuvat: