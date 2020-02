Kiinassa raportoidut koronavirustartunnat laskussa – virukseen kuolleita on nyt yli 2 100

Kiinassa koronavirustartuntojen määrä Hubein osavaltiossa näyttää olevan laskussa. Maan viranomaisten mukaan viruksesta eniten kärsineessä Hubeissa todettiin keskiviikon jälkeen noin 630 uutta tartuntaa. Vielä eilen uusia tartuntoja kerrottiin löytyneen maakunnasta noin 1 700.

Koronavirukseen kuolleiden määrä kasvaa edelleen. Hubeissa kerrottiin torstaina yli sadasta uudesta kuolemantapauksesta. Manner-Kiinassa uuteen koronavirukseen on yhteensä kuollut ainakin yli 2 100 ihmistä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Kiinan viranomaiset kertoivat jälleen torstaina epätarkkuuksista tartuntamäärien raportoinnissa. Hubeissa viranomaiset päätyivät alentamaan aiemmin raportoituja tartuntamääriä noin 280 tapauksella.

Koko maassa koronavirustartuntoja on todettu tähän mennessä yhteensä yli 74 500. Muualla maailmassa tartuntoja on todettu yhteensä noin tuhat.

Ensimmäiset uutiset koronaviruksen leviämisestä tulivat Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista joulukuun lopulla.

