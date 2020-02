Kiinassa riehuva sikarutto nosti sianlihan hintaa maailmalla – suomalaiset tuottajat eivät päässeet hintaralliin mukaan

Maailmalla sianlihan hinnat lähtivät viime vuonna voimakkaaseen nousuun, mutta suomalaiset lihantuottajat eivät päässeet hintaralliin mukaan, kertoo Tilastokeskus.

Suomessa sianlihan tuottajahinta kohosi loka-joulukuussa kaksi prosenttia vuoden takaisesta. Samaan aikaan EU-maissa hinta nousi keskimäärin kolmanneksen.

Sianlihan hintaa on kohottanut Kiinassa levinnyt afrikkalainen sikarutto. Jopa yli puolet Kiinan 400 miljoonasta siasta saattaa arvioiden mukaan kuolla tautiin. Tilastokeskuksen mukaan Kiina oli menettänyt taudin takia 40 prosenttia sioistaan viime vuoden loppuun mennessä.

Sikavajetta paikatakseen Kiina on ryhtynyt haalimaan suuria määriä tuontilihaa ulkomailta. Myös suomalaisten lihatalojen sianlihan vienti Kiinaan on kasvanut reippaasti.

Esimerkiksi Atria kertoo tuoreessa osavuosikatsauksessaan isosta harppauksesta Kiinan-viennissä. Viime vuonna Atria vei Suomesta sianlihaa Kiinaan lähes yhdeksän miljoonaa kiloa, kun määrä vuotta aiemmin oli noin neljä miljoonaa kiloa. Yhtiö odottaa viennin kasvavan myös tänä vuonna.

Viljojen hinnat laskivat kolmanneksen huipputasolta

Syksyn viljasato oli aiempia vuosia runsaampi, joten viljojen tuottajahinnat palasivat normaalille tasolleen. Tilastokeskuksen mukaan viljojen hinnat laskivat noin kolmanneksen vuoden takaiseen verrattuna.

Maidon tuottajahinta laski vajaan prosentin vuoden takaisesta. Parantuneet vientinäkymät ja hieman laskenut tuotanto näkyvät Tilastokeskusken mukaan hintavakautena lypsytiloilla.

Naudanlihan hinta laski hieman vuoden takaiseen nähden, ja siipikarjanlihan hinta pysyi ennallaan.

STT