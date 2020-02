Kiinteistöpalvelualalle neuvottelutulos – vastaus maanantaina, lakot uhkaavat tiistaina

Kiinteistöpalvelualan työkiistassa on saatu aikaiseksi neuvottelutulos, kertoo työntekijäjärjestö Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-SällinenTwitterissä.

Osapuolten vastausta odotetaan maanantaina. Rönni-Sällinen kertoo STT:lle, että PAMin hallitus on koolla puolenpäivän aikoihin.

Ennakkotiedoista poiketen PAM ja työnantajapuolta edustanut Kiinteistötyönantajat eivät tavanneet sunnuntaina valtakunnansovittelijan toimistolla Helsingin Bulevardilla vaan neuvottelivat keskenään. Rönni-Sällinen kuitenkin kertoo, että osapuolet olivat yhteydessä sivutoimiseen sovittelijaan Janne Metsämäkeen sunnuntain aikana.

Osapuolet olivat lauantaina koolla Bulevardilla Metsämäen johdolla. Sovittelu päättyi tuolloin hieman puolenyön jälkeen.

– Alkoi se eilen etenemään hitaasti mutta varmasti, Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén kommentoi.

Kiinteistötyönantajat käsittelee neuvottelutulosta maanantaina aamupäivän aikana.

PAM on ilmoittanut kiinteistöpalvelualan lakoista, joista ensimmäiset alkaisivat tiistaina, jos alalle ei saada sopua. Lakkolistalla on monia kohteita Lapissa, Kainuussa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaan maakunnissa, muun muassa kerroshoitoa Holiday Club Ruka Village-, Sokos Hotel Eden-, Hotelli Ivalo- ja Scandic Rukahovi -majoituspaikoissa. Lakon alkaminen osuisi koulujen hiihtolomaviikkosyklin alkuun.

https://twitter.com/RonniSallinen/status/1229080701653438471

STT

Kuvat: